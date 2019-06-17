韩国邮政工人取消大罢工

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韩国邮政工人大罢工在预定罢工日前一天突然被取消，邮政135年历史上首次罢工得以被避免。





根据《国家公务员法》，邮政工会是唯一准许进行工人运动的公务员工会。邮政事业本部下属设有邮政工会、民主劳总公共运输工会和全国集配工会。邮政工会成立于1958年，具有61年的历史，目前拥有20000多名公务员和7000多名非公务员，而集配工会由3000多人组成，邮政工会负责一切有关工会的交涉工作。





邮政工会决定发起罢工的主要原因是员工工作量过重。邮政工会方面主张，今年已经有9名邮递员因过劳而死，去年共有25人死亡。据“邮递员劳动条件改善企划促进团”统计，2017年邮递员的劳动时间为2747小时，比全国劳动者平均劳动时间多出693小时，比经合组织成员国平均劳动时间多出982小时。尤其在过年过节期间，邮递量剧增，每周工作时间达70小时。邮递员属于心血管疾病、呼吸器官和消化器官疾病的高发人群，也容易发生车祸。邮政工会主张，邮递员的工作环境越来越恶劣，实行每周最长52小时工作制后，负担反而加重，每天需在工作时间内完成当天的工作，工作量大增，而加班津贴却有所减少。邮政工会要求增加2000名邮递员和缩短工作时间，并根据实行每周最长52小时工作制弥补工资不足和要求在周六休息。





邮政事业本部方面的立场是工会要求有违相关规定，难以接受。最近邮递量减少，财政恶化，难以增加人员。邮政事业本部还说，相较2015年底，目前邮递员人数增加了9.1%，邮递员每天邮递量减少13.5%，工作时间减少3.4%。





在工会准备罢工的前一天，双方最终就增加雇用988名邮递员达成了协议。邮政工会委员长李东浩（音）表示，政府称将改善邮递员过劳死问题，同时如果发起罢工，将给国民生活造成不便，因此决定接受政府的建议，取消罢工。