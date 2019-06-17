《漫话国乐》 布衣风流 / 水龙吟 / 今晚消失之前





中世纪的欧洲， “Patron”一词指给画家、作家等艺术家提供赞助的人士，这些赞助人对欧洲艺术文化的发展起到了重要的作用，其中最具代表性的是意大利的美第奇家族。美第奇家族曾赞助米开朗基罗、达·芬奇等伟大的艺术家，对文化复兴扩大到欧洲各地造成了巨大的影响。





韩国自古以来也有像欧洲“Patron”一样赞助艺术家的人士。在朝鲜王朝后期，出身平民或贱民的画家或艺人通常属于官场，但收入很低，或者浪迹天涯过日子，如果能幸运地遇到赞助人，就有机会可以大放异彩。





朝鲜王朝英祖时期有一位出名的赞助人叫沈镛。沈镛历任陕川郡守，家境富裕，非常好客，并且钟爱音乐，喜好演奏多种乐器，因此留下了很多关于音乐的趣闻轶事。

{音乐1： 《布衣风流》 / 与民}





相传，沈镛性格开朗，与很多著名艺人、善于歌舞的妓女都有着深厚的交情，因此当时有一种说法，有人想在家里设宴或欣赏音乐，必须先请沈镛出面，才能请到艺人。有一次，一名熟人没有先跟沈镛商量，也没有邀请沈镛，在汉江以南的亭子狎鸥亭设宴请客。当时，刚好是明月映照汉江的秋夜，正当宴会渐入高潮，亭子里的人突然听到从河面上传来笙簧等管乐器的音乐声。乍看，一艘船从汉江上徐徐驶来，再仔细一看，船上坐着一位好似神仙下凡的白发老人，头上戴着头巾，身上穿着长长的鹤氅（朝鲜王朝士大夫穿的长外衣），扇着白色的羽扇，身边有几个穿着蓝色衣服的童子伺候着，船上还有一些艺人用玉制成的笙簧与洞箫演奏音乐，更为神奇的是，有一只鹤跟着音乐声翩翩起舞，奇妙的场面使得亭子里的人无不把目光投向船只，之前热闹非凡的宴会顿时变得冷清，这才发现船上的老人竟然是没有受邀的沈镛，其实沈镛是故意坐船来逗人家的。后来，船上的人与亭子里的人一同尽情玩乐。沈镛虽然没有接到邀请，可他懂得风流，这样闪亮登场，也会受到人们的欢迎。

{音乐2：《水龙吟》 / 笙簧-孙范柱、短箫-李斗源 }





沈镛与很多艺人有着深厚的交情，其中交情最深的是李世春、桂蟾等唱歌的艺人，李世春以首演时调著称，桂蟾也享有声誉，正祖在水原华城为母亲设宴时，年过花甲的桂蟾也曾受邀在宴会上献艺。





有一次，沈镛与李世春、桂蟾等人聚会时，突然提议一同去平壤参加平壤监司的寿宴。可当时参加聚会的都是汉阳赫赫有名的艺人，如果他们突然一起消失踪影，会有人产生质疑的，因此他们说是去了别的地方，然后偷偷去平壤赴宴了。当时的情景也别有一番乐趣，平壤监司的寿宴在大同江上的大型船只上进行，沈镛一行到了大同江边，然后租了一只小船划到举行寿宴的大船旁边，每当大船上传来歌声，小船上的艺人也跟着唱歌，每当大船上跳剑舞，小船上也跳起剑舞来，两只船似乎在进行比拼。平壤虽说素有“风流之乡”的美誉，可汉阳赫赫有名的艺人的技艺要更加夺目，汉阳艺人的精彩表演吸引了众人的目光，眼见这一场面，平壤监司气得叫人去抓捕小船上的人，未料被抓来的是与平壤监司有交情的沈镛，于是反过来热情欢迎沈镛一行人的到来，从此一起连续玩了好几天。在沈镛一行人离开时，平壤监司还高兴得赏钱给沈镛当路费。沈镛就是这样，不仅懂得风流，而且享受风流。得益于沈镛的贡献，今天的国乐才能更加丰富多样、精彩绝伦。

{音乐3：《今晚消失之前》/ 灵魂知己}