美北关系因伊朗危机高涨而受瞩目

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当地时间7月8日，国际原子能机构宣布已确认伊朗浓缩铀的丰度超出了伊朗核协议规定的上限。对此，美国对伊朗发出了严正警告。随着美伊紧张局势持续升温，美国特朗普政府与其另一核协商国北韩的关系成为了比照的对象。





目前，美国和伊朗的关系极度恶化，处于全面对峙状态。美国在奥巴马政府时期签署了伊朗核协议，但是特朗普政府单方面宣布退出该协议。因此，伊朗政府宣称停止履行该协议，并从本周开始提高浓缩铀的丰度。伊朗曾同意15年内将铀浓缩浓度限制在不超过3.67%的范围内，但是最近宣布不再受这一限制。因此，美国计划加大对伊朗制裁力度。美国副总统彭斯强调将扩大对伊朗的极限施压，但是特朗普政府尚不考虑对伊朗采取军事行动，目前将重点放在扩大对伊朗经济制裁上。





当地时间7月8日，伊朗原子能组织宣布废弃伊朗核协议，进而发出警告称，如果欧盟不履行核协议，就会将浓缩铀的丰度提高至20%以上。在伊朗核协议签署之前，伊朗浓缩铀的丰度已达20%。如果丰度超过90%，可作为核武器的原料。美国副总统彭斯表示，将不会让伊朗拥有核武器，且继续保持对伊朗的制裁压力。在美伊紧张局势持续升温的情况下，美北关系成为了比照的对象。





6月30日在板门店进行会晤时，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩彰显亲密关系，特朗普总统表示将不会进一步加大对北韩施压力度，金正恩委员长则表示将保持北美对话基调，从而导出举行双边工作协商的成果。近来，美国和北韩的关系趋好，美国和伊朗的关系趋恶。此外，北韩的核能力已达到高度化水平，但是伊朗的核能力远不如北韩。在此情况下，美国却压迫伊朗，同北韩举行对话，表现出了非传统外交形态。





目前，美国对待北韩和伊朗的态度截然不同。去年和今年，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩分别在新加坡和越南河内举行双边首脑会谈，且今年6月30日特朗普总统在板门店与金正恩委员长会晤，并达成协议重启无核化工作协商。与此相反，特朗普政府单方面宣布退出伊朗核协议，并计划加大对伊朗制裁力度，甚至要对伊朗施加军事威胁。那么，美国为何以如此不同的尺度对待北韩和伊朗呢？





这与美国的全球战略有直接的关系。从美国当前的立场来看，即使北韩拥有核武器，但在被中国、俄罗斯、韩国、日本乃至美国环绕的情况下，北韩将难以展开核攻击。此外，如果去除核武器，北韩是在东北亚地区最贫穷且人口最少的国家，容易对其进行管控。与此相比，伊朗是中东地区的强国，如果伊朗开发出核武器，美国不得不调整其中东政策。目前，美国与沙特阿拉伯结为同盟，以牵制伊朗。在此情况下，如果伊朗开发出核武器，与伊朗对立的沙特阿拉伯也会走上核开发道路。如此一来，中东地区的安全体系将会发生动摇，且油价随之上涨等，给全球经济带来巨大冲击。因此，在伊朗问题上，美国可能继续保持强硬立场。





当地时间7月1日，美国《华尔街日报》报道称，特朗普总统用以对付北韩的方法要比伊朗多。其原因在于特朗普总统能与北韩最高领导人直接进行沟通，且联合国等国际社会持续对北韩实施强有力的制裁。与此相比，伊朗在中东地区与美国对立，且2018年5月单方面退出伊朗核协议的特朗普政府为签署新协议，敦促伊朗和国际社会参与对话，但是伊朗却对此持消极态度。





北韩声称已拥有核武器，并试图以此作为筹码要求美国松绑制裁，因此特朗普政府可通过对话管控当前的局面。但是在伊朗核问题上，由于特朗普政府单方面退出伊朗核协议而激起伊朗强烈反抗。尽管如此，特朗普政府加大对伊朗制裁力度，以逼迫伊朗回到对话桌前。目前，伊朗虽然极力反抗，但是如果美国提出折中方案，或许有可能签署新协议。正如北韩核问题在紧张升温后转换为对话局面般，伊朗核问题也会在某一时机找到折中点。为此，美国和伊朗正在进行拉锯战。





北韩核问题与伊朗核问题都应通过对话与协商加以和平解决。2017年，美国加大对北韩制裁和施压力度，北韩以实施核试验、发射远程弹道导弹加以应对，从而加剧了韩半岛紧张局势，但是通过历史性的美北首脑会谈，化解了韩半岛紧张氛围。目前，美国和伊朗的关系虽然极度恶化，但是双边关系终有一天会得到缓和。问题是美国和伊朗的紧张局面长时间持续下去，北韩或许有可能在与美国的协商中表现出不同的态度。





北韩在与美国进行协商的时候，总会提及美国过去没有遵守协议，且特朗普政府单方面退出伊朗核协议加剧了北韩的忧虑。因此，北韩在无核化协商中要求美国采取阶段性同步措施，以确保体制安全。在此情况下，特朗普政府单方面退出伊朗核协议有可能对北韩核问题的解决造成负面影响。今后，美国和北韩应在相互信任的基础上，为韩半岛无核化作出共同努力，但这需要很长的一段时间。





去年5月，美国单方面退出伊朗核协议，并重启对伊朗全面制裁而使北韩感到莫大的忧虑，这有可能给美北无核化协商带来相当的负面影响。因此，特朗普政府的对伊政策或许会左右美北关系的走向。