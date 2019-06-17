北韩的在外就餐和外卖文化

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最近韩国天气炎热，很多人懒得在家里煮饭烧菜，喜欢到凉爽的餐馆或通过外卖平台订餐后在家里吃。据悉，随着在外就餐的北韩居民逐渐增加，北韩的餐饮业呈现出蓬勃发展的势头。





北韩的在外就餐和外卖送餐文化没有韩国这样根深蒂固。一般来说，北韩居民大都在家里煮饭烧菜，很少到餐馆去吃饭。但是到外地去进修或到平壤、白头山等地旅游的时候，会在当地的市场或餐馆用餐。





其实，在上世纪90年代中期以前，北韩居民几乎没有在外就餐这一概念，将餐馆视为外地人来吃饭的地方。北韩有句俗话说，“女人喜欢在外就餐，家庭就会垮台”。因此，北韩居民对在外就餐持否定态度，只是在已故北韩国家主席金日成和已故北韩国防委员会委员长金正日的生日等被指定为国家节日的日子或在家庭成员中有人过生日的时候到餐馆去吃饭。过去，只要有北韩当局发放的200克粮票和1北韩圆，任何人都能在北韩各地的餐馆买饭吃。但是上世纪90年代中期北韩经济陷入困境后，有些北韩居民为谋求生计在市场里开餐馆或摆地摊做小吃生意，从而产生在外就餐这一概念，且北韩的著名餐馆在持续不断地增加。





两江道有个叫“鸭绿阁”的餐馆，这家餐馆的“土豆淀粉面”、“冻土豆面”和透明的“土豆淀粉糕”非常有名。其中，“土豆淀粉糕”外皮像玻璃般透明，能看到里面放的是什么馅儿，且口感QQ的特别好吃。慈江道的“江界面屋”用该地区出产的高粱和土豆淀粉制成面条后，和汤一起盛在盘子里端上餐桌。咸镜南道的“咸兴新兴馆”也是出名的餐馆。“咸兴冷面”在韩国也很有名。韩国人通常认为咸兴冷面以拌冷面著称，但是北韩的咸兴冷面里放些生鱼片，且冬天卖温面，夏天卖冷面。此外，平安北道的“鸭绿江阁”用榆树的根和玉米混合制成的面包真的很好吃。





北韩有街头小吃店、集市餐厅和国营餐馆。而上面介绍的是北韩著名的国营餐馆和国营面包店。位于北韩最北端的两江道因冬季很长，用冰冻的土豆制成食品的饮食文化非常发达。此外，北韩为宣扬各地区的固有饮食而运营“国营餐馆”。其中，最著名的国营餐馆是“玉流馆”。





玉流馆冷面不使用调味料，清淡可口且有嚼劲。因此，玉流馆成为访问平壤的人必去的地方。此外，一般居民也能到玉流馆去吃冷面。除了到平壤进修或旅游的个人和团体以外，一般居民也能跟家人一起到玉流馆去吃冷面。总之，玉流馆是在平壤吃冷面的首选餐馆，人气特旺。





2018年4月27日在板门店南北韩首脑会谈晚宴上，韩国总统文在寅品尝了由玉流馆厨师掌勺的平壤冷面。当时，北韩国务委员会委员长金正恩对文在寅总统说：“好不容易从平壤带来冷面”，向文在寅总统展示了玉流馆冷面的美味。平壤玉流馆冷面作为北韩引以为豪的美食，每天都有很多人在餐馆门口大排长龙，以饱口福。因此，有人趁机收钱提供“代排队服务”，这提高了一般民众的消费负担，且有些人因排不上队而放弃品尝玉流馆冷面。与此相比，街头小吃店和集市餐厅以一般居民为对象出售面食、米糕、米肠、豆腐饭和多种多样的菜肴，且价格低廉，因此在街头小吃店和集市餐厅吃饭的北韩居民逐渐增加。此外，随着手机的普及，北韩也引入了外卖送餐服务。





北韩是从21世纪10年代开始提供外卖送餐服务的。进入21世纪10年代中期，也就是从2014年开始，使用手机的北韩居民急剧增加，且人人都有电话簿，因此只要一通电话，就能享受外送服务。如果家里缺酒，就打电话到卖酒的商店，叫他们送来几瓶大同江啤酒、银河啤酒或松岳烧酒，那么该商店就会很快送到家里。在市场营业的集市餐厅几乎都提供外卖送餐服务。





北韩提供送货上门、外卖送餐服务的主要原因在于手机的普及。据推测，目前约有600万北韩居民使用手机，这占北韩总人口的20%以上。

北韩居民为克服经济困难而到市场去做生意，为做生意必须要有手机，因此北韩的手机普及率急剧上升。随着手机的普遍化，北韩居民只要打一通电话并告知什么时候送到什么地方来，商人就会将顾客订购的物品准时送达。过去，北韩的首都平壤也没几家餐馆，但是现在还有个人运营的餐馆，而且有些是针对富有阶层开设的高级餐馆。此外，北韩的餐馆为招引更多顾客，开始提供外卖送餐服务，过去在家里直接煮饭烧菜招待客人的北韩居民也加入了打电话叫外卖的行列。近来，北韩的有钱人家在儿女结婚等办大事的时候，通常会订购著名餐馆的餐饮。随着手机的普及和外卖文化的扩散，最近有不少北韩居民利用外卖软件订购餐饮及所需物品。





外卖软件在北韩尚未普及开来，但是向平壤的国营企业订购物品时，可利用外卖软件。如果想吃玉流馆冷面等国营餐馆的美食，可通过外卖软件订餐，并指定什么时候送到什么地方来。随着手机的普及和外卖文化的发达，北韩居民可在家里享受外卖送餐服务，从而衍生出过去所没有的新兴行业，外卖送餐就是其中之一。





2015年，在日本朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》介绍名为“玉流”的外卖软件，并且表示通过该软件可订购各种餐饮，“玉流馆”最具代表性的美食“平壤冷面”也不例外。其实，通过外卖软件只能订购少数国营餐馆的餐饮。因为外卖送餐在平壤等北韩部分大城市较为盛行，其他地区的北韩居民尚难以享受外卖送餐服务。尽管如此，为满足需求和供给而引入的外卖系统将会改变北韩居民的生活方式，从而加快经济的市场化进程。