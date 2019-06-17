改革开放四十周年首尔图片展

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：曲欢（韩中文化友好协会）





中国改革开放已经有四十年的时间了。时逢这一重要时期，首尔改革开放四十周年图片展隆重开幕。本期节目有请韩中友好协会会长曲欢为我们介绍相关情况。









南：您好！请你先自我介绍一下

曲：大家好，我是曲欢。目前担任韩中文化友好协会的会长。对我来说有一个不变的身份，那就是中国妈妈的女儿，另一个就是韩国女儿的妈妈。也可以说我本人就是韩中友好最好的见证。

南：能请您介绍一下韩中文化友好协会吗?

曲：韩国有很多韩中友好机构，比如韩中友好协会等等，我们是韩中文化友好协会，顾名思义，主要从事文化方面的友好交流活动，比如茶文化，随着全世界对非物质文化遗产的重视程度越来越高，目前我们最为重视的是非物质文化遗产的保护和双方的交流活动。我们目前主要针对中国的古代洞窟和韩方共同携手去关心和保护这些文化遗产，韩国人对中国的丝绸之路有着很深厚的情感，因此在对这些古代文明产物进行保护这一点上两国人民能产生共鸣。









南：请介绍一下贵协会近来举办的改革开放40周年活动的背景和过程？韩国方面的反应如何等？

曲：我们协会对改革开放40周年的纪念展举办了两次，第一次展示的是民间的大众生活图片，让韩国人看到中国刚刚改革开放时期的民间风貌。比如说，当时中国人生活当中使用的器具和生活方式，改革开放给人们带来的巨大变化等等。第二次展览的主要焦点放在官方，比如改革开放之后中国和韩国之间官方的一些重大举措场面，都在图片当中得以展示，让国会议员等要人士回忆起为了改善韩中两国的关系双方政府和高层所做出的各种努力，有关人士们看了之后也是感慨万千。

南：5)通过这些交流活动，您觉得韩中两国民众之间的相互认识都有哪些变化呢？

曲：当韩国人看到中国农村当时实行承包制来改善农业经营管理的场面，都会想到给韩国经济带来翻天覆地变化的韩国“新农村运动”，也就是说，中国改革开放40年展不仅是中国人的回忆，也勾起了韩国人对半个世纪之前他们生活的回忆。因此通过这些展览，让两国人民互相理解互相学习，拉近了彼此之间的距离。

南：你们今后还有什么新的计划吗？

曲：今年下半年我们还有几项大型活动计划，其中最重要的一个就是新中国成立70周年大型纪念活动，届时将继续向大家播报，敬请期待。（图片来自嘉宾）



