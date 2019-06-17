2019光州世界游泳锦标赛12日盛大开幕

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2019光州世界游泳锦标赛（以下简称“世游赛”）开幕式12日晚在光州女大世界大学生运动会体育馆举行。开幕式主题为“光之喷泉”，全球顶级游泳赛事的华丽序幕正式拉开。本届世游赛主题为“跃入和平（Dive into PEACE）”，是韩国首次举办国际泳联（FINA）世游赛，参赛国家和运动员规模均创历届之最。

世游赛从1973年起举行，今年迎来第18届，是全球规模最大的游泳赛事。世游赛每两年举办一届，韩国光州成为继日本福冈（2001年）和中国上海（2011年）后第三座举行世游赛的亚洲城市。





本届世游赛于本月12日至28日在光州市和丽水市附近举行，赛程共计17天。大赛共分游泳、跳水、艺术游泳、水球、高台跳水、公开水域游泳6大项目进行76场比赛。其中，游泳项目金牌数量最多，共计42枚。此外，比赛还将产生跳水（13枚）、艺术游泳（10枚）、公开水域游泳（7枚）、水球（2枚）和高台跳水（2枚）的金牌。据世游赛组委会消息，共有194个国家和地区的2639名运动员报名参加本次大赛。不论是参赛国家还是参赛运动员均赶超2017年匈牙利布达佩斯世游赛（177个国家和地区、2303名运动员）和此前参赛人数最多的俄罗斯喀山世游赛规模（184个国家和地区、2413名运动员）。





尤为受到关注的是，本届世游赛在距离2020年东京奥运会只有一年多之际举行，吸引了大批国际泳坛明星，成为他们参加奥运会的前哨战。在美国本次派出的代表队中，仅奥运会金牌得主就多达18人，包括德雷塞尔、莱德基等健将。德雷塞尔在2017年的世游赛上实现了7连冠，打平菲尔普斯在世游赛上的最多冠军纪录并获得最佳运动员奖。莱德基分别于2013年和2015年两度被评选为最佳远动员，她在2013年巴塞罗那世游赛后，连续三届夺得女子自由泳400米、800米和1500米金牌。由于目前没有可以与她抗衡的对手，因此夺得3个项目4连冠的可能性很大。不仅如此，中国泳坛明星、前三届世游赛400米自由泳冠军得主孙杨此次也将挑战4连冠。瑞典游泳名将萨拉•索斯特伦和匈牙利“铁娘子”卡廷卡•霍斯祖也将参赛，为金牌而战。韩国队出战选手共计82人，包括游泳29人、跳水8人、水球26人、艺术游泳11人、公开水域游泳8人。作为东道主，韩国本次派出历届最多运动员参赛，尤其是本次韩国首次在女子水球和公开水域游泳项目上组队参赛。韩国游泳名将朴泰桓确定缺席，2018年雅加达亚运会女子200米个人混合泳金牌得主金瑞英（音）将在个人混合泳200米和400米比赛中，冲击世游赛韩国女运动员的首金。此外，参加仰泳的林多率和跳水个人项目的禹河岚也有望在本届大赛中夺得金牌。