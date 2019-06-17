驻韩美军：北韩洲际弹道导弹可打击美国全域

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驻韩美军评价称，北韩“火星-15”洲际级弹道导弹（ICBM）具备打击美国全域的能力。





驻韩美军司令部11日发布《驻韩美军2019战略摘要》，称北韩目前拥有“火星-13”、“火星-14”和“火星-15”三种洲际级弹道导弹。《战略摘要》用于向驻韩美军官兵介绍韩半岛和周边地区局势、韩美同盟历史、驻韩美军司令部及其所属部队的任务和作用等，每年发行一次。根据今年的《战略摘要》，“火星-13”、“火星-14”和“火星-15”的射程分别为5500公里、10058公里和12874公里，即“火星-14”可到达美国大部分地区，“火星-15”则可覆盖美国全域。同时，北韩还有飞毛腿B/C/ER（最大射程729公里）等短程弹道导弹，“北极星-2”（997公里以上）和“芦洞”（1287公里以上）等准中程弹道导弹，“火星-10”（3218公里以上）和“火星-12”（2896公里以上）中程弹道导弹。对于半岛局势，《战略摘要》指出，虽对北韩停止军事挑衅表示欢迎，但韩美同盟依然面临北韩的直接威胁，这一局面没有得到根本性改变。同时，北韩国务委员会委员长金正恩虽然指示废弃导弹试验场并拆除广为人知的丰溪里核试验场，但要实现最终、可完全验证的无核化这一终极目标，仍面临诸多课题。

韩国国防部今年年初发布的《2018国防白皮书》指出，北韩拥有的洲际弹道导弹包括“火星-13”、“火星-14”、“火星-15”和“大浦洞”等。同时，还分析“火星-15”射程超过10000公里。本次驻韩美军发布的《战略摘要》则更进一步明确了“火星-14”和“火星-15”的射程，并评价其具有覆盖美国大部分地区或战区的打击能力。因此，韩美军方实际上承认了北韩具备了从短程弹道导弹至洲际弹道导弹的所有种类导弹，并完成了弹道导弹体系建设。

就在北韩与美国领导人上月末在板门店会晤前后，美国方面提出“核冻结”说法，即以无核化为终极目标，但以冻结核武器为突破口。分析认为，这种说法或意味着由特朗普政府此前提出的“大交易”转变为阶段性弃核。对此，不仅是国际社会，就连美国朝野也均对特朗普政府是否承认北韩为“核拥有国”表示忧虑，且驻韩美军承认北韩洲际弹道导弹具有打击美国全域的能力与上述忧虑吻合， 弹道导弹是针对后方基础设施或大城市的战略武器，即便射程再短，也并非用于战场，而且会装载核弹头，美国承认北韩弹道导弹能力与承认其核能力一脉相通，因此备受关注。