青瓦台举行恳谈会应对日本出口限制措施

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韩国总统文在寅10日就日本采取出口限制措施表示，政府正竭尽全力通过外交途径解决问题，并敦促日本政府予以回应。文在寅当天上午在总统府青瓦台与韩国大企业负责人举行恳谈会，共同商讨日本出口限制措施相关对策。三星、现代汽车、SK、LG和乐天等总资产规模超过10万亿韩元的30家大企业集团总裁与会。





文在寅表示，韩国政府为日本取消不当出口限制措施和制定应对策略做好了充足的准备，希望日本不要继续走上不归路。继本月8日正式要求日本撤回措施后，文在寅再度敦促日本拿出诚意。文在寅曾表示，希望两国进行有诚意的磋商，并警告日本政府，若韩企出现实际损失，将采取必要的应对措施。文在寅指出，日本政府的出口限制是出于“政治目的”而采取的措施，且日方将此问题毫无根据地同北韩制裁相联，这不利于两国友好关系和安全合作关系持续发展。





此前本月1日，日本政府发布出口限制措施时称，韩国做出了“不妥当的事情”。日本首相安倍晋三7日表示，韩国应切实遵守对北制裁。文在寅强调，日本此举不仅不利于两国经济发展，还对全球经济产生负面影响。因此，韩国将同时推进国际间合作。

日本本次发布的限制出口对象主要包括用于电视和智能手机显示器制造的氟聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体核心材料光刻胶（Resist）和高纯度氟化氢(Eatching Gas)。新规以前，日本企业向韩国出口产品时无需逐一通过政府审批。新规实施后，日本企业在向韩国出口上述产品或转移制造技术时，均需接受政府审核与批准，即相当于日本政府严格限制对韩国出口这些产品。上述产品是韩国生产显示器和半导体两大出口品目时必备的材料，由于韩国主要依靠日本进口这些材料，因此进口货源有限，这很可能导致三星、LG和SK等韩国半导体和显示器企业遭受严重打击，甚至导致生产被迫中止。





日本舆论认为，日本政府此举不仅将阻碍本国企业出口之路，还担心从韩国供应的相关产品也受到影响，产生“回旋镖效应”，因此反对之声此起彼伏。

文在寅总统虽强调通过外交途径解决纷争，但韩国政府在努力通过外交解决之余，也在国际社会上积极开展舆论战，还向世贸组织（WTO）进行申诉。同时，专家还认为，从长远来看，应把本次韩日纷争看作是减少韩国零部件原材料过度依赖国外的契机。文在寅在恳谈会上表示，为了扶持零部件、原材料和设备产业国产化，将大幅增加相关预算，同时动用税制、金融等所有可用资源。