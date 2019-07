BEN感性新作《Thank you for Goodbye》再次引发共鸣 横扫榜单

© Major9

抒情女歌手BEN全新感性情歌《Thank you for Goodbye》再次获得大众共鸣,成为榜单热门。

BEN于本月3日通过国内各音源网站公开了上述新歌,歌曲MV也一同上线公开。

《Thank you for Goodbye》是BEN去年12月发行EP《180°》之后,时隔7个月再次发行新作品。歌曲内容如题所示,讲述的是悲伤的分手故事。BEN用细腻的嗓音将歌曲演艺,唤起了听者相似的离别经历。

BEN为了将歌曲每一个情感细节完美展现,在录音时,特意将录音室的灯全部熄灭,在黑暗中将自己的感情与歌曲融为了一体。整首歌曲以冷静的对话形式开头,但后半部分则转为越发强烈的高音,再加上字字入心的歌词,让听者无不为之动情。

《Thank you for Goodbye》的MV邀请到Oh My Girl成员金祉呼担任女主角,也成为关注的话题。

BEN的新歌发行后,毫无悬念再次成为Melon、Genie、Mnet等国内7个音源网站的冠军歌曲。BEN也实现了连续3首新歌领跑榜单的成就。BEN通过公司表达感谢称:“越来越多的人喜欢听我的歌,让我感到很开心幸福。要感谢一直以来都支持我的所有人,我也会继续创作能引起大家共鸣的作品,为能一直唱下去而努力。”