原创型爱豆河成云发行新EP《BXXX》

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河成云本月8日发行第2张EP《BXXX》回归歌坛。

河成云solo出道后，便树立了原创型歌手的形象。河成云虽日程较为繁忙，但依旧全程参与了新专辑的制作，为歌迷带来充满河成云个人魅力的音乐作品。

新专辑通过主打歌《BLUE》，以及《Bluemaze》《Riding》等共5首新歌，用音乐向人们传递“夏季来临”的信息。

主打歌《BLUE》是一首中速POP曲风的歌曲。开头部分旋律舒缓，副歌部分则转换气氛，编曲十分华丽。也凸显出河成云极具爆发力的演唱实力。

新专辑发行当天，河成云也举行了新歌showcase。河成云在舞台上坦言：“虽然是第2次发行个人的专辑，但依旧非常紧张。”新专辑距离上次发片仅有5个月，对此河成云表示：“上一张专辑之后又产生了很多很多音乐上的灵感，所以很快就创作除了新的作品。真的很努力参与了专辑的制作，成果让我自己感动非常满意，非常开心。”

河成云在11日播出的《M Countdown》节目中为歌迷带来了首个打歌舞台，由此也展开了新一轮的回归活动。