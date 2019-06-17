金请夏《Snapping》7月首周狂揽5个打歌冠军

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《Snapping》7月首周狂揽5个打歌冠军，使得金请夏成为今夏名副其实的“Summer Queen”。

金请夏新歌《Snapping》分别在本月3日播出的《Show！Champion》、4日《M Countdown》、5日《音乐银行》、6日《音乐中心》以及7日《人气歌谣》节目中排名第1，一口气拿下5座冠军奖杯，成为关注焦点。

金请夏也在第一时间通过经纪公司表达了感想。她说：“真的谢谢大家，感觉非常幸福。都是托歌迷的福，才会获得如此高的荣誉。今后也会努力成为能给大家带来更多幸福的歌手。”

金请夏上一首主打歌《已经12点》累积获得了7次冠军，而《Snapping》已连续拿下5个冠军，势必将会书写新的记录。

金请夏出道以来人气一路飙升，不仅音乐俘获了大众的心，其本人也成为各大广告商寻找代言人时的首选。近日，金请夏成为CJ ENM旗下产业“DIA TV”推出的减肥食品的代言人。“DIA TV”是为包括YouTuber在内的一人媒体创造者提供资助的产业，能够成为最热门的网红产业的代言人，也再次证明了金请夏居高不下的人气。