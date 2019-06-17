又一波爱豆演唱会即将来袭：MAMAMOO、郑恩地、K.Will、BTS





正在进行全国巡演的MAMAMOO日前惊喜发布全新演唱会海报，让歌迷兴奋不已。该海报为大邱演唱会新版海报，海报中，玟星、颂乐、辉人、华莎4位成员身着红、蓝、白、黄各自的代表颜色的服装，在麦克风前一字排开，DIVA感十足。此次大邱安可演唱会中，MAMAMOO也将为歌迷打造更多全新的表演。演唱会将于本月27日和28日举行。

Apink主唱郑恩地将于8月在首尔和釜山举行个人单独演唱会。此次演唱会首尔站门票销售已于8日启动。当天开票后不到3分钟，所有门票便被抢购一空，显示出郑恩地强大的粉丝号召力。此次演唱会命名为“YEOREUM.I（夏天.我）”，首尔演唱会将于8月3日和4日举行，釜山演唱会则将于8月17日举行。

实力派歌手K.Will时隔4年将再一次举行小剧场演唱会，与歌迷近距离互动。K.Will经纪公司日前公开了演唱会日程，演唱会命名为“就像这样”，将在8月21日至9月1日期间，共举行8场演出。在此次演唱会中，K.Will将更多地为歌迷演唱被自己的热门歌曲遮住锋芒的非主打歌，将会成为真心粉的音乐天堂。

日前有消息称防弹少年团将于10月举行首尔单独演唱会，就此，防弹少年团经纪公司出面说明称，有关首尔演唱会的计划目前正在商议，确定后会在第一时间公布。稍早前有报道称防弹少年团将于10月末在首尔举行名为“LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF”的单独演唱会，引爆歌迷关注。同名演唱会早前曾在美国、巴西、英国、法国等地举行。目前防弹少年团正在消化日本巡演日程。