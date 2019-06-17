5个信号说明你的血液已粘稠

ⓒ Getty Images Bank

信号一:口唇发紫,干活气短。一些血液粘度高的人多伴有红细胞增多的症状,嘴唇会发绀(呈青紫色),而且稍微做一些体力劳动,就容易出现喘不过气的现象。医生介绍,这类人一定要留意是否已出现心血管或肺脏的病变。

信号二:早上无精打采,晚上斗志昂扬。休息了一整夜,应该是精力充沛,神清气爽,但如果你早上醒来,还是浑浑噩噩,头脑晕乎乎的,没有睡醒后大脑清醒、思维流畅的感觉；吃过早饭后,大脑才逐渐变得清醒；晚餐过后,反而精神状态最好,浑身是劲没处使，就要多留心了。

信号三:阵发性视力模糊,时常看不清。大多数老年人血液粘稠度都比较高,血液流动不顺畅,氧气和营养物质就无法及时供给视神经,随之可能引起视网膜以及视神经短暂性缺氧缺血症状,看东西出现一阵阵模糊,医学上称“阵发性视力模糊”。

信号四:容易气短、胸闷、心悸。因为血液粘稠会影响心脏的血液供给,容易导致血管堵塞、动脉粥样硬化、高血脂等问题,影响心血管的健康,使人出现气短胸闷、心悸、呼吸不畅等。

信号五:蹲下呼吸困难气短。血液粘度高的人,蹲下干活,回到心脏的血液会骤减,加之血液过于黏稠,血液循环供血不足,氧气与二氧化碳不能及时完成交换,使肺脑等重要脏器缺血,从而导致呼吸困难,憋气时机体缺氧呼吸困难的现象。





（文中窍门来自张艳秋听友）