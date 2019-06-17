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韩国统计厅今年3月发布的《2018年社会指标》显示，2018年韩国总人口为5163万5000人，国内生产总值为1782万亿韩元，国民总收入（GNI）为31349美元，相较2017年的29745美元增加了5.4%，有史以来首次突破3万美元大关。韩国家庭的平均资产约为4亿1600万韩元，较2017年增加2900万韩元，其中金融资产占25.3%，房地产等资产占74.7%。





2018年，韩国城市上班族的年均收入为3541万韩元，全国年薪最多的地方是蔚山市，其次是世宗市，首尔排在第三位。蔚山市的平均年薪是4241万韩元，世宗市的平均年薪是4143万韩元，首尔是4015万韩元。





2018年，韩国家庭月均收入按照家庭人数来看，单人家庭的月收入为263万韩元，2人家庭是406万韩元，3人家庭是560万韩元，4人家庭是669万韩元。





韩国家庭月均支出是253万8000韩元。月支出中，比重最高的是伙食费，为36万元，占14.4%。其次是外卖与住宿费35万韩元，占13.8%，交通费排在第三位，为34万元，月租、水电费的支出是28万元，占11.2%，名列第四。在支出中，减少幅度最大的是教育费（17万3000韩元），较2017年减少7.9%，据分析，教育费减少的主要原因是受低生育率影响，家里有上学子女的家庭比例有所减少。与此相对，旅游、运动等娱乐支出（19万2000韩元）较前年增加9.8%，增加幅度最大，这是因为旅游已成为韩国人生活中必不可少的一种休闲方式，健身也比以前普遍多了。以年龄段来看，60岁以上人群的月支出最多，为186万韩元，同比增加2.7%，特别是这一年龄段人群的娱乐支出增长了13.6%，伙食费的支出比例依然最大，占20.9%。2018年韩国家庭的月均支出虽然同比减少，但单人家庭的月支出为142万韩元，同比增加3.4%。4人家庭的月支出为381万7000韩元，也增加了0.5%，但2人家庭、3人家庭、5人以上家庭的支出都比前年减少0.8%-1%。