日本限制对韩出口的背景及影响

导 播：金博

主持人：全家霖（韩国湖西大学教授）

专 家 : 金旭 (建国大学教授)

黄菲 (首尔科学综合研究生院大学教授)





日本政府从4日0时开始限制向韩国出口3种半导体材料，加大日本企业向韩国出口相关产品的难度，包括被用于智能手机显示器制造的聚酰亚胺、制造半导体衬底时使用的光刻胶以及用于洗涤半导体的高纯度氟化氢。韩国总统府青瓦台宣布，日本限制出口是违反世贸组织规定和《国际法》的报复性措施，并对此采取必要的应对措施。在日本政府对韩国采取出口限制措施的情况下，韩国政府和青瓦台方面与韩国各大企业集团总裁会晤，讨论应对方案，确定针对日本出口限制措施的3大应对基调，确保冷静、稳定地应对问题，分担党政角色，同时与有关行业彻底保持合作。青瓦台表示，韩国将积极进行外交应对，要求日本停止限制对韩出口。包括向世贸组织申诉有关方案在内，向国际社会介绍日本采取不当措施。本期的《时事焦点》节目邀请两位专家，就日本向韩国采取限制出口措施的背景与内容进行剖析与探讨，并就日本此举将对今后韩日两国关系造成何种影响等予以展望。欢迎收看！