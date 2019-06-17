日本限制对韩出口问题被列入WTO总理事会议题

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日本限制对韩出口问题被列为本月23至24日在瑞士日内瓦举行的世贸组织（WTO）总理事会会议议题。虽然国际社会将讨论这一问题具有重大意义，但不代表问题能够马上得到解决。目前，日本表现出将采取进一步措施的态度。有分析认为，日本限制对韩出口3种半导体核心材料不过是出口管制的开始。





此前，国内多数观点认为，安倍此举是在参议院选举前的政治布局，是其为寻求支持而采取的临时措施。但与预测相反，安倍支持率不升反降。同时，日本有条不紊地推进将韩国排除在“白名单”国家外，通过各种渠道质疑韩国管理不善导致部分物资流入北韩，以此作为对韩实施出口管制的依据。实际上，在日本质疑的“总体管制（catch all）”制度方面，韩国要求更加严格。“总体管制”是对所有武器制造等方面可能用到的物资进行管制的制度，日本对“白名单”国家没有任何出口限制，向“白名单”以外的国家出口常规武器相关物品时也无需申报。而韩国规定，即使是向“白名单”国家出口被认为是武器专用物资的物品，也有申报义务，对“白名单”以外国家的出口管制也严于日本。





日本实施战略物资出口管制的产品共有1100种，如果被排除在“白名单”外，相关产品出口均需经过审查并获得许可，费用和时间都将增加，且日本政府可随时限制出口。有分析认为，即使韩国被排除在“白名单”外，也不会在1100种物资上全部受限，否则日本企业也将受到极大打击。因此，日本或将把能够对韩国造成打击的个别产品分批更改为个别许可，这些产品预计包括半导体和显示器设备，碳纤维、机床、精密化学制品等。