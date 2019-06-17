微观世界的“领路人”—— 韩国“Park Systems”公司







0 Advanced issues found ▲

Advanced issues found



© Park Systems AFM

韩国企业的一些创新想法给全球经济带来了新的变化。“Nano Korea 2019”于7月3日至5日在首尔西北部的KINTEX会展中心举行。“Nano Korea”已成为世界三大纳米技术活动之一，展出纳米融合行业的最新技术和产品。在今年的展会上，来自12个不同国家的436家公司展示了纳米技术和各种应用产品的研究成果。那些为韩国纳米产业发展作出贡献的韩国公司获得了大奖。从本周开始，我们将介绍那些因其先进技术而获得“纳米韩国奖”的优秀企业。首先，我们将带领大家共同走进韩国“Park Systems”公司，他们获得了韩国总理奖，这是“纳米韩国奖”的最高奖项，让我们与公司研发总经理曹尚骏（音译：조상준）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Park Systems”公司推出的3D原子力显微镜能够测量厚度小于30纳米的纳米器件，在今年的“Nano Korea”展会上大放异彩。3D原子力显微镜主要用于半导体制造。





韩国“Park Systems”公司首席执行官朴尚日毕业于首尔大学，获得物理学学位，并获得斯坦福大学物理学博士学位。毕业后，他选择创办自己的企业，而不是成为一名教授。基于第一个商用原子力显微镜的开发经验，朴先生自成立韩国“Park Systems”公司以来，一直致力于推进原子力显微镜的发展。





从字面上看，原子力显微镜可以实现在原子水平上观察物体。与普通显微镜不同，原子力显微镜不使用镜头，而是在其末端装有探头的悬臂。探头由两个或三个原子组成，其功能类似于天线。悬臂在样品表面上方振动并扫描表面原子的排列结构。探头上的原子相互推拉，设备测量这个推拉过程中力的变化。一些原子力显微镜可以测量0.1纳米的表面纹理，即单个原子的直径。换句话说，就像从宇宙中找到地球上的高尔夫球一样，但原子力显微镜也有一些缺点，高灵敏度设备很难确保可靠性。为了解决这个问题，韩国“Park Systems”公司在其产品中应用了3个创新点。首先，他们采用所谓的非接触模式来保持悬臂尖端的锋利度。其次，移动尖端的Z扫描仪与XY扫描仪分离，以提供完全平面扫描。此外，公司的操作软件应用简单，在自动模式下轻松点击几下鼠标，即可轻松使用原子力显微镜。韩国“Park Systems”公司拥有32项专利，在韩国和国外拥有无与伦比的技术实力。





即使是世界著名的计量设备制造商，包括领先的工业原子力显微镜制造商布鲁克，也未能开发出韩国“Park Systems”公司的杰出技术。他们是世界上唯一一家实现原子力显微镜自动化软件商业化的公司，称为“Smart Scan”。毫无疑问，韩国“Park Systems”公司的产品被国家机构、大学实验室和全球主要公司广泛采用。





在市场规模方面，原子力显微镜市场仅为电子显微镜市场的十分之一，但原子力显微镜市场是增长最快的市场之一。凭借其独特的技术，韩国“Park Systems”公司展示了韩国原子力显微镜的优势。正是因为有了韩国“Park Systems”这样的创新公司，韩国正在成为原子力显微镜技术强国。





© Park Systems AFM