韩国16日起实行“禁止刁难员工法”

ⓒKBS News

《禁止职场欺凌法》指的是禁止主管人员在公司利用其地位故意刁难员工。





制定《禁止职场欺凌法》的起因是医院内部主管人员对新护士的刁难和折磨。资深护士在指导和培训新护士的时候，为了让护士切实履行其职务，让他们在精神和体力上经历各种严酷训练。指导和培训护士让其忠实己任是好事，问题是被教育的新护士受到了难以忍受的折磨和痛苦，因而不断发生护士自杀的事情。护士工作环境恶劣是被刁难的主要原因，护士人员不足，工作繁忙，主管和资深护士经常指示他们做分外工作，使得他们受到精神和肉体的双重压力和痛苦。





据大韩护士协会进行的民调显示，回答在过去一年期间遭到刁难的护士占比40.9%。此外，护士平均服务年数为5.4年，新护士一年内的离职率达33.9%。鉴于问题的严重性，朝野开始对相关法案进行审议，修订的法案于去年年底获得国会通过，即本月16日开始实行的《禁止职场欺凌法》，该法将3种情形规定为刁难行为：第一，主管或员工利用其在公司内的地位或关系；第二，超出业务范畴；第三，给予其他员工身体、精神和情绪上的痛苦或导致工作环境恶化。如果符合这3种情形，即被认定为刁难员工。





实行《禁止职场欺凌法》或许不能成为彻底根除公司内刁难和折磨下属行为的万全之策，但有一点肯定的是，将改变社会的认识，改变担任主管后就能任意指使员工做事的不健全的职场文化。社会期待该法施行后，能使那些故意刁难员工的主管人员产生新的认识。