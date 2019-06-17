金成中的小说《边境市场》

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货币兑换商带着微笑打量我们，

“你们哪一位要进行交易？”

罗娜和我略为迟疑，周克却走向前。

“一般都是出售从出生开始到2岁的记忆……”

“好吧！反正我也记不得那时的事情了。”

周克被带到一个有窗帘的里屋，我们在外头等他。





大约过了5分钟吧！

周克走向我们坐的沙发，一下子坐了下来。

“我躺在一个长椅子上，只记得那个商人把油擦在我的额头上。”





兑换商从水槽中拿出两条手掌般大的鱼，

用油煎了以后，把鱼鳞放入袋子里交给了我们。





환전상이 미소를 지으며 우리를 돌아보았다.

“어느 분이 거래를 하시겠습니까?”

로나와 내가 머뭇거리는 사이 주코가 앞으로 나섰다.

“대개 첫 거래에서는 출생부터 두세 살까지의 기업을 팝니다만...”

“좋습니다. 어차피 생각도 나지 않는데, 팔겠습니다”

주코는 커튼이 쳐진 내실로 안내됐고 우리는 밖에서 기다렸다.





5분이나 지났을까~

주코는 우리가 앉은 소파로 걸어와 털썩 주저 앉았다.

“긴 의자에 누워서 이마에 오일을 바른것밖에 생각이 나지 않아”





환전상은 수조에서 손바닥만한 물고기 두 마리를 꺼내

기름에 튀기더니 비늘이 든 주머니를 건네 주었다.









#采访：首尔大学国文系教授方珉昊

记忆是个沉重的包袱，但如果没有记忆，那就没有生存的价值了。失去记忆的人会感到空虚，没有活下去的意义。人到底是什么？人的本质在哪里？人为什么要保存记忆而活？为什么又要忘记某些记忆？作家以这种探究人为什么存在的方式，在作品中创造了边境市场和记忆交易市场。”









我用手捶胸，心中感到郁闷。

罗娜似乎感到害怕，往后退了几步。

她似乎想起了什么，拿出一张照片，

是罗娜和我在达哈拍的。

照片后面写着“把照片给带我走的那个人”几个字。





“在你看到这个时，我可能不认识你了，

我把记忆全卖了，买下了这家店。”





我看了她写的第一行，立即知道发生了什么事情。





“到下次满月的时候来看我吧！”





她在所有的记忆完全消失的那一刻这样要求我，

罗娜已经不再是罗娜了，

优雅的单身贵族消失了。





나는 답답한 마음에 가슴을 쳤다.

로나는 겁먹은 표정이 되어 뒤로 물러나더니

짚이는게 있는지 사진 한 장을 꺼내왔다.

로나와 내가 다합에서 찍은 사진이었다.

뒤에는 ‘나를 데리러 온 남자에게 줄 것’이라는 메모가 적혀있었다.





‘이 종이를 읽을 때쯤 나는 너를 알아보지 못할거야.

기억을 모두 팔아 이 가게를 샀거든’



첫줄을 읽자마자 무슨 일이 벌어졌는지 알 수 있었다.





‘다음 만월에 날 만나러 와줘’





그녀는 모든 기억을 전소시킨 순간에 이런 부탁을 남겼다.

로나는 더 이상 로나가 아니었다.

우아한 독신 귀족같은 여자는 이제 사라졌다.









作家金成中 (1975年出生于首尔)

2008年发表《把椅子还给我》登上文坛

2008年获得第9届中央新人文学奖