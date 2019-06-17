党政公布出租车制度改革案

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出租车制度改革案主要内容包括移动平台出租车制度化和改善出租车服务，其目的在于解除移动平台公司和出租车公司之间的纷争，实现移动平台公司的创新服务。政府规定，移动平台公司需根据运营车辆数量出资，用于减少出租车数量和增进出租车从业者福利，从而实现移动平台公司和出租车公司的二者共生。





具有代表性的移动平台公司优步（Uber）是实现创新服务的典范。优步提供网络约车服务，为乘客和司机进行联络，用一个平台即赚取庞大利益。移动平台公司不需购买车辆，也不需要雇用司机。司机不受公司约束，即可赚取高收入。从乘客的立场来看，需要的时候，任何时间和地点均可方便地搭乘汽车。可见，优步是一种让平台公司、司机和乘客三者均感到满意的移动创新模式。但优步在世界各地和当地原有出租车公司发生了冲突，在韩国也是一样，国内出租车业界强烈反对和抗议，优步和其他类似公司难以在韩国开展服务。去年12月7日，KAKAO公司试点提供拼车服务，3天后1名出租车司机留下反对拼车服务的遗书焚身自杀，KAKAO不得不推迟拼车服务，后来又发生出租车司机自焚事件，KAKAO最终宣布暂停拼车服务。





今年1月，韩国成立专门机构讨论拼车纠纷解决方案，打开了对话的窗口。该专门机构由出租车团体、KAKAO方面和党政参与。此后，各方不断发生冲突，但没有中断对话。在各方的努力之下，执政党共同民主党和政府17日发布出租车制度改革案，主要内容包括批准“TADA”等移动平台公司提供运输服务以及实行出租车司机月薪制，改善出租车司机的待遇。此外，移动平台公司还将出资增进出租车司机的福利。有分析认为，移动平台公司提供服务不但不会为出租车司机带来损失，反而会起到相辅相成的作用。