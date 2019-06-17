《漫话国乐》 翅膀 / 锄草歌 / 宗庙祭礼乐





朝鲜王朝第7代国王世祖是朝鲜王朝历史上鼎鼎大名的人物， 因夺取政权而登上王位，登基前被称为“首阳大君”。首阳大君一早就盯上了王位，看着年仅12岁的侄子端宗登基，身为叔叔的他实在是不服气，便武力夺位，从侄子端宗手中篡夺了王位，随后杀死了端宗，还杀害了忠臣，并自立为国王。





但另一方面，世祖也立下了很多伟绩，为朝鲜王朝的发展奠定了坚实的基础。作为世宗大王的次子，世祖继承了父亲的遗训，即位之后的许多举措与政策让朝鲜王朝在各方面都有良好的发展势态。





其实，世祖登基之前曾有4个封号，一开始被封为“晋平大君”，后来改封“咸平大君”、“晋阳大君”，最后的封号是“首阳大君”。相传，儿时的他相比读书，更擅长骑马、射箭等武艺，而且在音乐方面也颇有才华，《世祖实录》里有一些相关记录。有一次，世宗大王叫他与安平大君等弟弟们一起学玄琴，虽是他首次学琴，但比其他王子弹得都好，这让世宗大王很是欢喜。





《世祖实录》里还有这样的记录，世宗大王听说他弹伽倻琴的事情，就说道：“以晋平大君的气魄，什么事都能做到。如果弹琵琶，琵琶的琴声能使软弱无力的人重新精神焕发。”





还有一次，晋平大君吹笛，有一只鹤飞来跟着笛声翩翩起舞，弟弟锦城大君也跟着音乐与鹤共舞。虽然真实的情况很可能是跳舞的不是鹤，而是有人登场跳了鹤舞，但由此可知，晋平大君的笛声是多么动听，让人听了会禁不住跳起舞来。

{音乐1： 《翅膀》 /大笒-元长贤 }





据文献记载，晋平大君吹奏的乐器叫“笛”。当时的笛除了泛指用口将气息吹进吹孔而发出声音的笛子，也是口吹管乐器的统称，因此晋平大君吹奏的乐器可能是笛子，也可能是其他管乐器。可以肯定的是，晋平大君不仅从小就有音乐才华，还深知音乐对老百姓生活造成的影响。





1466年世祖即位12年，为祈福兴建的上院寺完工落成，世祖去江原道出席上院寺竣工仪式，同时打算在当地巡查一番。在当时，国王出行访问偏远地区可是罕见的事情，而且世祖还特地为当地老百姓举行了科举考试，给他们提供进入官场的机会。不仅如此，还以农民为对象举办了唱歌比赛，为此专设帐篷，让那些擅长唱劳动谣的农民参赛，大显身手。韩国有一档人气长寿节目，叫《全国唱歌比赛》，让全国各地的普通人参赛，每当节目播出时，电视机前很多观众都会有身临其境的感觉，好似自己也登台一展歌喉。不难想象，当时的农民难得登上国王主办大赛的舞台唱歌，心情一定十分激动与兴奋。据说，当天的冠军得主是襄阳地区的官奴，叫“东九里”，他除了得到一套衣服作为奖品外，还得到了国王的恩典，有幸以乐工身份跟着国王的轿子参加游行。





当时，国家以农业为本，众多老百姓以务农为生，因此全国各地都有各具地方色彩的劳动谣。世祖虽说在宫廷里出生长大，可他懂得音乐对于农民的重要性，也知道以什么方式激励农民才是最好的。

{音乐2：襄阳郡地区《锄草歌》/ 金镇卓（音）、张演及（音）、李钟大（音）}





世祖对侄子端宗来讲是个无情又残酷的叔叔，但他的确是个治国能手，深知父亲世宗大王向往建立怎样的国家，并以身作则，推出了许多政策，致力于治国平天下，最具代表性的就是宗庙祭礼乐。





宗庙祭礼乐是指在供奉历代国王灵位的宗庙祭祀时演奏的音乐。直到世宗大王的时代，在宗庙举行祭祀仪式时还演奏的是中国的音乐，世宗大王对此深感遗憾，并感叹道：“历代国王生前听的是我国音乐，逝世后在祭祀中却听的是中国音乐，这是不合理的。”因此世宗大王曾提议在举行祭祀仪式时演奏国乐，但他的建议遭到大臣们的强烈反对，大臣们认为，在国家级的重要仪式中演奏国乐不太妥当，也与国格不符。世祖就不同了，世祖将世宗大王亲自作曲的音乐按照宗庙祭礼仪式程序进行修改，并果断地在宗庙的祭祀仪式中使用，从此传承500多年，如今不仅成为韩国人深感自豪的文化遗产，还被列入联合国教科文组织世界非物质文化遗产名录。说到世祖的这些伟业，令人不禁想到，如果世祖是世宗大王的长子，并继承了王位，也许世祖会成为与父亲相媲美的圣君，创造更加辉煌的时代。

{音乐3：《宗庙祭礼乐》中的“奠币熙文”》/ 国立国乐院正乐团}