美众议院外交委员会通过韩美日合作决议

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美国参众两院相继强调韩美日3国加强合作的重要性。以美国的立场来看，其东北亚战略以韩美日合作为基础，韩日摩擦对美国有弊无利，因此确有必要强调3国合作。





美国众议院外交委员会本月17日通过决议，主要内容为敦促实现面向未来的韩日关系，强调韩美、美日和韩美日合作的重要性。决议由众议院外交委员会主席恩格尔于今年2月提出，此次在外交委员会获得通过和最近的韩日局势有关。决议称，韩美同盟和美日同盟是亚洲地区稳定的基础，韩美日3国是解决全球挑战课题不可或缺的伙伴。决议在强调韩日关系重要性时提出了两大目的，一是为了美国的外交、经济和安全利益，二是为了推动安全、稳定和繁荣的印度太平洋地区发展。决议还强调韩日关系不仅对美国，也对全球繁荣极为重要。





美国众议院决议显示出美国朝野对韩日摩擦的担忧，尽管美国以第三国身份难以介入二者间的纷争，但如果问题与美国国家利益有关则另当别论。美国众议院决议指出，韩日矛盾有违美国外交、经济和安全利益，这为美国随时可以介入奠定了契机。





正在韩国进行访问的美国负责亚太事务的助理国务卿大卫•史迪威也表明了美方立场。史迪威17日同韩国高层人士会晤后接受媒体采访时表示，韩美是朋友，也是同盟，美国将采取一切可能的措施，即美方将为协助解决韩日矛盾作出努力，从中担任积极角色。本月26日将在华盛顿举行第26届韩美日议员会议，此次会议尤为引人关注。