美国和北韩迄今未能重启无核化工作协商

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美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩在板门店会晤时，就重启双边无核化工作协商达成一致，但是最近美北双方对此发出了不同的信息。7月16日，北韩表示，美国和韩国举行联合军演将对北韩和美国重启无核化工作协商造成不利影响。美国总统特朗普则表示，今后视美北协商的进展情况，有可能松绑对北韩制裁。在美国和北韩即将重启无核化工作协商之际，双方互斗气势，以在协商中占据优势位置。





今年6月底在板门店会晤时，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩就重启双边无核化工作协商达成协议，且特朗普总统在会晤结束后表示将在两三周内重启工作协商。第二天，北韩通过劳动党机关报《劳动新闻》等媒体，表现出重启美北无核化工作协商的意志。由于特朗普总统表示将在两三周内重启工作协商，人们期待美北双方最晚会在本周重启协商，但是北韩迄今没有作出正面回应。





据悉，美国已提议北韩在本周重启无核化工作协商，但是北韩尚未作出正面回应。因此，协商日期有可能推迟一段时间。在此情况下，北韩主张韩美联合军演对北韩体制构成威胁，并以此对美国施加压力。





7月16日，北韩以外务省发言人谈话的形式提及韩美两国预定于8月举行的“19-2同盟”军事演习。该发言人称，美韩举行联合军演将对北韩和美国重启无核化工作协商造成不利影响。这意味着北韩要将此事与美北工作协商挂钩，如果美国不取消韩美联合军演计划，北韩有可能拒绝重启美北无核化工作协商。其原因在于北韩对工作协商持消极态度，喜欢自上而下的谈判方式，且尚未对无核化方案表明立场。此外，北韩可能认为此时重启美北无核化工作协商将难以取得对其有利的成果，且北韩明知7月中旬以后美国难以取消预定于8月举行的韩美联合军演。因此，北韩试图以韩美举行联合军演为借口推迟协商日期，并在重启的美北无核化工作协商中占据优势位置。





一直以来，北韩在进入无核化协商局面后，总会提及韩美联合军演，并主张在韩半岛区域内举行韩美联合军演将对其体制构成严重威胁等，将韩美联合军演作为其协商战略。在此次重启的美北无核化工作协商中，双方有可能就保障北韩体制安全问题进行讨论，因此北韩此举也具有在此问题上占据优势的意图。分析认为，由于美北首脑就重启双边无核化工作协商达成协议，最晚也会在一两周内重启协商。





其实，北韩完全拒绝美北无核化工作协商的可能性并不很大，因为美北双方已确定协商对手。美国是国务院对北韩政策特别代表比根，北韩是前驻越南大使金明吉。美国方面表示，可让北韩在平壤、板门店、瑞典中选择一处进行协商。以目前的情况来看，可能过些日子才能重启美北无核化工作协商，但不会推迟到8月。因为韩美两国预定于8月举行代号为“19-2同盟”的联合军演，因此美北双方有可能在7月内重启无核化工作协商。





由于美北双方已确定协商对手，只要北韩从平壤、板门店、瑞典中任选一处协商地点，且美北双方敲定协商日期，就能重启无核化工作协商。

美国国务卿蓬佩奥表示，美方将以可验证的无核化为前提，在协商中讨论北韩安全保障问题。美国国务院强调，核冻结是完全无核化的入口。美国总统特朗普则表示，最终与北韩会有好事发生。他关心的是协议的本质，而不是达成协议的速度。





特朗普总统一贯性地表示，在无核化问题上速度并不重要。这意味着美国将循序渐进地推进其无核化方案。此外，美国总统特朗普和美国国务院对北韩政策特别代表比根等美国政府人士的基本立场是，在重启的美北无核化工作协商中，对河内第二次美北首脑会谈中提出的一揽子解决方案采取弹性措施，只要北韩提出具体可行的无核化方案，将在某种程度上对北韩采取相应措施。这并不意味着解除对北韩制裁，但是美国将以其他方式对北韩采取相应措施。





据悉，如果北韩同意全面废除宁边核设施，并完全冻结核计划，美国政府有可能临时放宽对北韩煤炭和纤维的出口限制。

此外，美国政府表现出重启美北无核化工作协商的意志，并强调要使协商取得实质性进展。因此，在重启的美北无核化工作协商中，可确认双方对无核化的立场发生了何种变化。





在重启的美北无核化工作协商中，双方很可能从河内第二次美北首脑会谈中未能达成一致的内容开始谈起。河内美北首脑会谈虽然无果而终，但是双方相互确认了对方的立场。美国要求北韩完全无核化，北韩以废弃宁边核设施为代价，要求美国提供相应补偿。因此，在重启的美北无核化工作协商中，必须相互作出让步才能导出成果。如果北韩同意废弃现有的核武器与核设施，美国与国际社会有可能在某种程度上对北韩采取相应措施。总之，美北双方像似都设定了各自的目标。





在美国敦促北韩重启无核化工作协商，北韩尚未作出正面回应的情况下，双方将在何时重启无核化工作协商，且在协商中将提出何种折中方案，引起国际社会密切关注。