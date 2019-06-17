北韩学生的寒暑假生活

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全韩国6000多所小学从本月起陆续放暑假，较晚放假的初中和高中暑假放30天左右。那么，北韩的学校从什么时候开始放暑假呢？





北韩的寒暑假日期并不固定，且长短不一。北韩的教育纲领中没有明确规定寒暑假放假日期，且各学校、各年级在学生们完成劳动任务且课程考试结束后才会放假，但是小学低年级的学生不会被动员去参加劳动，因此北韩小学的暑假大约从7月下旬至8月底，放35天到40天的时间，寒假则从12月20日至第二年2月中旬，大约放50天左右。与此相比，北韩的中学生因为被动员去参加农业、建设、政治等所谓的“社会努力动员活动”而无法在学期内完成学习进度，因此寒暑假放假时间较短。一般来说，北韩的中学都在8月放暑假，1月或2月放寒假。





北韩的学校也和韩国一样夏天放暑假，冬天放寒假。但是各地区、各学校的放假日期有所不同。这是因为北韩的学校在相关当局的指示下，动员学生去参加各种政治活动和农村支援活动。北韩各大城市的学校必须动员学生去参加相关当局举办的各种政治活动。其中，平壤市内的学校每年都动员学生去参加《阿里郎庆典》等大型集体操演出和阅兵式以及群众集会等各种政治活动。据悉，为准备大型集体操和艺术演出，至少需要6个月的时间。农村地区的学生，每年春秋两季必须义务性地参加农村支援活动。这段时期，小学三年级以上的学生只上上午课，下午要到农场去干农活。从相当于韩国小学六年级的中学一年级学生开始，每年春秋两季分别以一个多月的时间在农场里集体住宿干农活。由于北韩学生在学期间必须义务性地去干农活，无法在学期内完成学习进度，因此校方不得不延长学期为他们补课，这成为北韩学校寒暑假较短的主要原因。此外，北韩的学生在寒暑假期间还有很多事情要做。





寒暑假期间，北韩的学生还要去清扫历史遗址或清洗领导人的铜像。这在北韩叫“铜像保卫事业”。此外，北韩为克服经济困难而动员全国人民展开“200天战斗”、“70天战斗”等运动的时候，各地的学生组成“歌唱队”，在路上列队边走边唱，以鼓舞民众斗志。北韩的少年先锋队组织“少年团”的团员们在放暑假的时候必须完成采摘山上的野菜等学校赋予的任务，放寒假期间必须收集废铁、废纸。这在北韩叫“分工”，每个“少年团”团员都要完成赋予其的“分工”任务。





如此这般，北韩的学生在寒暑假期间也被动员去参加各种活动。“少年团”的团员们还要完成赋予他们的“分工”任务，每个团员都要将其收集的废铁、废纸变卖后，把钱和收据一并交给学校。北韩从上世纪60年代开始在“支援人民军”的美名下，要求“少年团”团员在寒暑假期间收集废铁和废纸，且这项“分工”任务一直持续到今天。北韩的学生在寒暑假期间一周去一次学校参加各种活动，并对各自的私生活进行自我检讨，且教师们对他们写了多少假期作业进行检查。尽管如此，由于北韩的学生在放寒暑假期间不必天天上学，只要做好自己分内的事情就能享受自由的时间。





暑假期间，北韩的学生经常去游泳玩水。进入2000年后，居住在平壤、清津、咸兴等城市的学生开始玩电子游戏。寒假期间，居住在城市里的学生喜欢去滑冰，居住在农村的学生乐于玩抽陀螺、放风筝、踢毽子等游戏。总之，各地区的学生按其家庭情况玩不同的游戏。





一般来说，北韩的学生在暑假期间喜欢去游泳玩水，寒假期间喜欢去滑冰或玩抽陀螺、放风筝、踢毽子等民间传统游戏。有钱人家的孩子还玩电子游戏。因此，北韩的学生们无不期待寒暑假的到来。获得模范表彰的“少年团”的团员们则期盼参加“少年团野营活动”。参加该活动能和其他团员们一起吃住生活，并探访历史古迹、观察自然现象、游山玩水、写作写生、做运动、玩游戏等内容丰富多彩，因而令“少年团”团员们特别向往。北韩的学生还能利用寒暑假期间到远地去探亲或旅游。





寒暑假期间，北韩的学生可外出旅行，但是年幼的学生必须与父母同行，以免没人照顾。北韩居民去外地旅行，必须要有相关当局签发的旅行证。去平壤和所谓的“国境沿线地区”，也就是与其他国家接壤边境地区以及开城和江原道平康、伊川等地，必须申请到中央政府签发的特别旅行证，但是申请程序非常复杂，很不容易申请到。因此最近有人花钱行贿，以便领取特别旅行证。如此这般，北韩的学生在父母申请到旅行证后才能一起外出旅行，但是韩国的学生随时都能跟父母一起无拘无束地外出旅行。这是北韩和韩国的不同之处。





北韩居民必须获得相关当局签发的旅行证才能到其他地区去旅行，因此北韩的学生为利用寒暑假期间到外地去探亲或旅游，他们的父母首先要申请到相关当局签发的旅行证或是中央政府签发的特别旅行证，如果申请不到，就不得不放弃旅行。家境不太富裕的学生在寒暑假期间跟随父母到市场去帮做买卖，有些学生则利用寒暑假期间去打工赚钱。因为学生的工资为大人的一半水平，小规模个体商人乐于雇用工资低廉的学生。不论如何，北韩的学生都很期待寒暑假的到来。





北韩的学生也和韩国学生一样期待寒暑假的到来。在一个学期的时间里，北韩的学生几乎每天都要上学，而且要“集体上学”。也就是说，各年级的学生必须列队集体上学，不可以独自上学。此外，北韩的学生在寒暑假期间一周要去一次学校，但是其他时间可摆脱学校的束缚，跟朋友一起尽情玩乐等，享受自由自在的生活。因此，北韩的学生都很期待寒暑假的到来。





北韩的学生为参加被强制动员的政治性活动和完成学校赋予的课题而难以享受完整的寒暑假，但是与学期内每天上学相比，能享受较多的自由时间。在此，我们希望北韩教育当局能赋予学生更多的自由时间，并让他们跟全家人一起欢度幸福美好的寒暑假期。