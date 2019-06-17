韩国16日起正式施行《禁止职场欺凌法》

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韩国《禁止职场欺凌法》16日起正式施行。该法虽未规定对违反者进行何种具体处罚，但将利用公司职权进行欺凌的行为规定为违法，因此该法律的施行具有重要意义。





《禁止职场欺凌法》明文规定，用人单位或员工利用其在公司的地位或关系，超出工作范畴给其他员工身体、精神和情绪上带来痛苦或导致工作环境恶化的行为属于欺凌行为。该法规定，拥有10名以上员工的企业必须在就业规则中包括预防和惩戒职场内欺凌行为等内容，包括应该禁止的欺凌行为、预防教育、事件的处理程序、保护受害者、惩戒加害者和防止再犯的方案等。若发现职场内发生欺凌事件或接到投诉，用人单位应当立即着手调查核实情况，采取保护受害人的措施。若确认为职场内欺凌，须对加害者采取惩戒和改变工作地点等措施。新设加害者惩戒规定，必须得到半数员工的同意。若用人单位对职场内欺凌举报人或受害者采取包括解雇等措施，职场相关负责人将受到刑事处罚。

目前，制定并施行《禁止职场欺凌法》的国家仅有法国和澳大利亚等。韩国跻身这一行列，意味着职场欺凌已经成为重要话题。今年年初，一名就职于首尔某医院的护士因不堪职场冷暴力跳楼自杀，再度引起相关部门和社会各界对职场霸凌的高度关注。韩国国内要求将禁止职场霸凌法制化的声音愈发高涨。对此，韩国政界着手修改相关法律，令《禁止职场欺凌法》正式施行。除《禁止职场欺凌法》外，将因职场欺凌导致工作压力引发的疾病认定为“职业性意外事故”的《产业灾害补偿保险法》修订案也在当天施行。





因此，职场内欺凌不再是个人恩怨，而成为违法行为。本次发布的法律虽没有规定惩处措施，但有声音认为，通过该法，让公司预防和惩戒职场欺凌系统化意味着韩国在根除职场欺凌方面迈出了重要一步。专家表示，与韩国人近来对性犯罪认识发生变化一样，人们对职场欺凌的认识也会发生转变，期待此举能改变职场氛围。但也有声音担心，由于欺凌的定义较为主观且模棱两可，因此恐会影响业务沟通，降低企业竞争力。