韩明年最低时薪为8590韩元 同比增长2.9%

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韩国最低工资委员会12日在第13次全体会议上敲定2020年最低时薪，为8590韩元，同比增加2.9%。对此，总统文在寅就任内无法兑现将最低时薪上调至1万韩元的承诺向国民道歉，劳动界则以辞退最低委员会等理由进行强烈反对。

最低工资委员会11日下午4时30分举行第13次全体会议，经过13个小时的马拉松审议，最终在次日凌晨5时30分以表决形式敲定了明年最低时薪。具体来看，资方提出的每小时8590韩元获得15票，劳动界提出的8880韩元获得11票，弃权1票。2020年最低时薪涨幅创历史第三低，也是文在寅政府成立以来的最低涨幅。2017年文在寅政府成立后表决通过的2018年最低时薪为7530韩元，增幅为16.4%，今年的增幅也达10.9%。根据《最低工资法》规定，最低工资委员会提交这份最低时薪草案后，雇佣劳动部长官需在下月5日以前发布公告。在此期间，劳资双方可对该草案提出异议，若异议被采纳，雇佣劳动部长官可将草案打回最低工资委员会重审。此前，劳资双方虽对草案提出多次异议，但并未出现重审的情况，此次若不重审,新的最低时薪将于2020年1月1日起正式生效。

此前就有声音预测，由于过去两年最低工资涨幅过猛，且已经对本就困难的经济带来负面影响，因此明年的最低时薪涨幅不会很大。韩国政府和执政党内部也出现了调整最低时薪增速的建议，本次该建议成为了现实。在此次会议中，劳动界代表提出按照最初申请案的最低时薪标准进行调整，即1万韩元，涨幅为19.8%。但企业界代表则认为明年最低时薪应定在8000韩元，反而减少4.2%。因此，最低工资委员会一度面临困境。对于企业来说，由于最低时薪急剧上升，劳务费用也大幅增加，导致经营陷入困境，还让经济陷入低迷，尤其是中小企业和小工商业者的经营已经达到极限。但劳动界则认为，不应把造成上述情况的因素归咎于上调最低时薪，并强调受调整最低时薪计入范围等影响，此前上调时薪引发的效应在一定程度上抵消。因此，最低时薪增至1万韩元是完全可以接受的。协商过程中，劳资双方分别提出修订案。在最终表决中，公益委员们共同决定支持资方提交的方案，即最低时薪涨幅为2.9%。





至此，韩国总统文在寅曾经承诺的任内将最低时薪上调至1万韩元成为泡影。文在寅表示，考虑到经济环境、就业状况和市场承受能力等因素，在经过深思熟虑后做出决定。他的发言证实了大幅上调最低时薪对经济所带来的副作用。但总统府青瓦台反复强调，随着最低时薪涨幅逐渐缩小，将扩大对低收入劳动者的间接支援，执行收入主导型增长政策的意志不变。





韩国经营界虽对本次最低时薪涨幅表示欢迎，但由于劳动界的强烈反对，预计双方拉锯战仍将持续一段时间。