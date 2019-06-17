韩国央行降息 下调今年经济增长预期值

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韩国银行（央行）金融货币委员会18日举行会议，决定将基准利率下调0.25个百分点至1.5%，并将韩国今年经济增长预期值由2.5%下调至2.2%。韩国央行曾于去年11月加息0.25个百分点，本次是央行时隔3年1个月首次降息。

韩国央行突然降息是业界始料未及的。金融界大致以7对3的比例认为央行本次将维持原基准利率不变，即便降息，选择8月末的可能性较大。分析认为，韩国央行突然降息首先是因为经济大幅放缓。今年第1季度，韩国经济呈现负增长（-0.4%），也有声音预测第2季度的反弹效果也将无法达到预期。金融货币委员会认为，维持现基准利率将加速经济放缓，因此选择降息。分析还认为，日本对韩国采取出口限制措施也成为央行降息的催化剂。在韩国出口、投资、内需和恢复就业指标低迷的情况下，日本对制造半导体和显示器的核心原材料采取出口限制措施，受其影响，韩国半导体等主要产业将遭受打击，韩日矛盾引发的两国关系不确定性长期化的可能性也大增。因此，韩国央行不得不采取降息措施。此外，美联储本月末降息已成定局，这也减轻了央行降息压力。韩国央行出乎业界预料降息是对韩国本土和国外不稳定因素采取的先发制人的举措。有声音指出，金融当局认为采取先发制人的措施可能会有助于提振经济心理。同时，央行将继续缓和货币政策基调。也就是说，不排除央行再度降息的可能。

不仅如此，韩国央行还将今年经济增长预期值由2.5%下调至2.2%，消费物价增幅预期值也由1.1%降至0.7%。韩央行行长李柱烈在结束金融货币委员会后举行的记者会上表示，今年上半年出口和投资情况低于预期，未来前景也不容乐观。金融货币委员会在货币政策方向决议中表示，我们认为，随着建设投资重组的持续，出口和设备投资的不振加剧，增长势头也随之放缓。从供求层面来看，物价上升压力将停留在较低水平。决议中还删除了5月份“国内经济不会脱离潜在增长率水平，并将持续保持增势”的表述。韩国央行新给出的今年经济增长预期值低于政府预期。此前，企划财政部在本月初发布下半年经济政策方向时，将经济增长预期值由2.6%-2.7%下调至2.4%-2.5%。