文在寅和朝野5党商定成立紧急合作机构 讨论日本经济报复问题

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文在寅总统与朝野5党代表18日在青瓦台会晤。面对日本的经济报复，文在寅和朝野5党持一致态度，均认为应积极予以应对，但在细节上，各方仍存较大意见分歧。有观点认为，为了在整体国家层次上有效应对日本的经济报复，应首先消除各方分歧。

各方均认为，日本限制对韩出口是不正当的经济报复措施，破坏自由贸易秩序。与会者均表示，应成立紧急合作机构，在整体国家层次上应对问题。政界打破其间的对立和冲突局面，为解决该问题展开超党派合作。预计紧急合作机构将成为政府和朝野讨论日本经济报复问题的常设沟通渠道。但在细节问题上，各方仍存意见分歧。比如，在野党在当天的会晤中提出了问责未能有效应对此次事态的外交安保官员、向日本派遣特使、通过韩日首脑会谈以“自上而下”(Top-down)方式解决问题的方案，但文在寅对此持否定或保留立场。此外，在引发此次事态的被强征受害者赔偿问题上，在野党提出先由韩国政府提供补偿，然后再向日本行使索偿权的方案。但文在寅以受害者的立场和国民共识等为由持否定态度。有观点认为，通过密切沟通，将可化解各方在具体方法问题上存在的分歧。如果顺利启动紧急合作机构，将可充分讨论相关问题。

虽然当天的会晤在大框架内就应对日本经济报复问题达成协议，但追加预算案等其他问题仍未取得任何进展。此外，在收入主导型增长模式等经济政策上，朝野仍未缩小意见分歧。