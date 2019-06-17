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韩国第一锅盔 - 弘大围炉锅盔

#韩国万象 l 2019-07-19

韩国万象

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：金起延（围炉锅盔弘大店店长 ）

随着韩中两国民间交流的深入，现在在韩国中餐厅随处可见，甚至连中国的地方小吃也开始在韩国闪亮现身。本期节目有请在首尔闹市弘大(弘益大学)附近经营中国荆州小吃“围炉锅盔”店的店长金起延，为我们介绍一下中国锅盔在韩国的故事。



南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

金：大家好，我叫金起延，来自中国的东北，现在在首尔弘益大学附近经营一家围炉锅盔店。我来韩国是因为我很喜欢韩国文化，并对韩国的文化充满好奇，不成想来了之后迷上了锅盔，一转眼已经经营了五年的时间了。

南：那么你们开始经营锅盔的背景是什么呢?

金：我们老板是个韩国人，据他说，有一次去青岛，偶然吃了一次锅盔，觉得实在是太好吃了。结果，当时他一下子就吃了10个！之后回到韩国就总是想开一家锅盔店，认为这么好吃的东西，韩国也应该有，就这样他在韩国开了第一家锅盔店，的确大受欢迎，成为弘大的一道风景。

南：你觉得锅盔作为一种中国式的零食跟韩国的零食有什么不一样的地方呢？

金：中国地大物博，不同的地方有不同的美食，所以种类很多，能满足各种人的不同需求。韩国相对来说国土面积小，零食的种类也相对较少，因此人们更容易被中国小零食的美味所吸引。还有中国的零食比如锅盔可以边走边吃，而韩国的炸年糕什么的必须坐下来吃。



南：弘大是年轻人的天堂，你们的顾客群体大概是怎样的呢？

金：弘大附近有几所韩国著名的大学，因此是年轻人的天堂，我们店里的常客七成以上都是中国人，近来韩国人也越来越多了，还有不少既不是韩国也不是中国的外国人，他们都为锅盔美味而健康的吃法而着迷。

南：你们今后有什么目标和计划吗？

金：我们的目标和计划就是把店开得越来越好，客人越来越多，让更多的人吃到锅盔这种美食。（图片来自本人）

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