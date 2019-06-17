韩国第一锅盔 - 弘大围炉锅盔

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：金起延（围炉锅盔弘大店店长 ）

随着韩中两国民间交流的深入，现在在韩国中餐厅随处可见，甚至连中国的地方小吃也开始在韩国闪亮现身。本期节目有请在首尔闹市弘大(弘益大学)附近经营中国荆州小吃“围炉锅盔”店的店长金起延，为我们介绍一下中国锅盔在韩国的故事。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

金：大家好，我叫金起延，来自中国的东北，现在在首尔弘益大学附近经营一家围炉锅盔店。我来韩国是因为我很喜欢韩国文化，并对韩国的文化充满好奇，不成想来了之后迷上了锅盔，一转眼已经经营了五年的时间了。

南：那么你们开始经营锅盔的背景是什么呢?

金：我们老板是个韩国人，据他说，有一次去青岛，偶然吃了一次锅盔，觉得实在是太好吃了。结果，当时他一下子就吃了10个！之后回到韩国就总是想开一家锅盔店，认为这么好吃的东西，韩国也应该有，就这样他在韩国开了第一家锅盔店，的确大受欢迎，成为弘大的一道风景。

南：你觉得锅盔作为一种中国式的零食, 跟韩国的零食有什么不一样的地方呢？

金：中国地大物博，不同的地方有不同的美食，所以种类很多，能满足各种人的不同需求。韩国相对来说国土面积小，零食的种类也相对较少，因此人们更容易被中国小零食的美味所吸引。还有中国的零食比如锅盔可以边走边吃，而韩国的炸年糕什么的必须坐下来吃。









南：弘大是年轻人的天堂，你们的顾客群体大概是怎样的呢？

金：弘大附近有几所韩国著名的大学，因此是年轻人的天堂，我们店里的常客七成以上都是中国人，近来韩国人也越来越多了，还有不少既不是韩国也不是中国的外国人，他们都为锅盔美味而健康的吃法而着迷。

南：你们今后有什么目标和计划吗？

金：我们的目标和计划就是把店开得越来越好，客人越来越多，让更多的人吃到锅盔这种美食。（图片来自本人）