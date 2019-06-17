GFRIEND凭《FEVER SEASON》连续6次进入Billboard世界专辑榜TOP10

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GFRIEND不久前发行的新专辑《FEVER SEASON》成功跻身Billboard世界专辑榜前10位。

Billboard著名专栏作家杰夫·本杰明在CHART BEAT专栏中撰文报道了上述消息。本杰明在介绍专辑排名之余，还特别强调称：“相较于其他K-POP女团，GFRIEND在美国的宣传时间最少，但却依然在榜单中排名很高。”

此次已是GFRIEND第6次进入Billboard世界专辑榜前10位，值得一提的是，GFRIEND也是当期榜单中唯一进入前10的韩流女团。

另外，GFRIEND经纪公司16日对外介绍称：“最近GFRIEND接受了英国BBC电视台的采访。BBC方面正在制作一档关于K-POP的纪录片，GFRIEND则以韩国代表女团之一的身份受访。”

近年来，K-POP人气在欧洲日益高涨，上述纪录片便是为了零距离体验韩流文化而来到韩国进行拍摄并制作的特别节目，计划将于今年9月在BBC播出。除了GFRIEND外，SM娱乐公司代表李秀满也接受了专访。

目前，GFRIEND正在准备全新一轮亚洲巡演“GO GO GFRIEND!”,即将登陆新加坡、曼谷、香港、雅加达、马尼拉、台北、横滨等7个城市开唱。