防弹少年团官方国际歌迷会A.R.M.Y改制 可随时申请加入

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15日起，防弹少年团官方歌迷后援会“A.R.M.Y”改制，歌迷可随时申请入会。防弹少年团官方粉丝café以及社交媒体账号中都同时公布了此消息。

此前，防弹少年团官方歌迷后援会仅在每年特定时期开放招募新会员，经过改制后，所有人都可随时申请加入，成功入会后，便可享受官方歌迷会提供的特别粉丝优惠及福利。

若要加入防弹少年团官方歌迷后援会，使用电子邮件ID在“BTS Weverse”中进行注册，并在官方周边商城“Weply”购买会员产品后即可完成入会。

在“Weply”购买商品时，需提供身份证件号码，只有与注册时填写的信息一致才可享受会员福利。海外会员进可使用护照以及在韩外国人身份证进行相关活动。

成功加入官方歌迷后援会后，便可享有优先购买防弹少年团演唱会门票、参与公开节目录制等权利。

另外，备受歌迷关注的防弹少年团首尔演唱会的日程已于日前确定，将于10月26日、27日及29日3天，在首尔蚕室奥林匹克主竞技场举行，并将以此作为“LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF”世界巡演的落幕演出。