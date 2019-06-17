BLACKPINK演唱会平均上座率近97% 演唱会票房号召力惊人

ⓒ YG Entertainment

有数据显示，BLACKPINK全球巡演平均上座率逼近97%，人气爆棚。

根据YG娱乐的介绍，BLACKPINK去年11月在首尔拉开序幕的全球巡演，在亚洲、北美、欧洲、大洋洲的23座城市共举行了32场演出，平均每场的演唱会上座率达96.6%。其中，曼谷、卡塔尔、马尼拉、新加坡、吉隆坡、洛杉矶、芝加哥、哈密尔顿、纽约、亚特兰大、沃思堡、伦敦、巴黎、澳门、墨尔本等22个城市的演出实现门票售罄。

BLACKPINK本月12日至14日在泰国曼谷结束了为期9个月的全球巡演。本次巡演也创造了多个韩流女团的“第1”，其中，BLACKPINK作为首个韩流组合参与了4月12日、19日的美国科切拉音乐节，成为全球瞩目的焦点；出道后首次在北美举办巡演，便达成每场观众均超1万人的惊人成绩。

BLACKPINK稍早前发行的新专辑《KILL THIS LOVE》在Billboard旗下榜单中的排名成绩也十分耀眼，在“Billboard 200”专辑榜中最高排名24位，主打歌《Kill This Love》在主要榜单“Hot 100”中最高排名第41位。另外，其另一首人气歌曲《DDU-DU DDU-DU》的MV点击量超过8亿次，缔造韩流组合的最高记录。

据悉，BLACKPINK计划将于12月开启日本巡演之旅，届时将在日本3个城市举行4场演唱会。