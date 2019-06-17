Crush告别老东家一个月后签约Psy公司

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歌手Crush签约Psy创立的演艺公司P Nation，与泫雅、E'Dawn、Jessi等艺人成为同事。

本月17日，P Nation方面在官方社交媒体账号以视频形式发表了Crush签约的消息。视频中由“Welcome”的字样，以示对其的欢迎，同时，视频中也出现了Crush亲自在合约书上盖章的画面。

Psy于今年1月成立了演艺公司P Nation。Psy希望能够为有梦想、有热情的优秀艺人打造发挥才能的空间。随后相继签下Jessi、泫雅、E'Dawn等艺人。Jessi与原经纪公司的合约刚好在今年1月到期，因此选择了Psy的公司，而泫雅及其男友E'Dawn在恋爱风波后离开CUBE，投奔了Psy。Jessi也曾在自己的社交网络账号中上传了P Nation所有旗下成员的合照，大秀友情。

而Crush是于上个月结束了与老东家6年的合约期，并选择离开。当时传出Crush会成立个人公司继续进行演艺活动的消息，未曾想1个月后投身Psy门下，让大众感到些许意外。