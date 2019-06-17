需注意的身上的4个“小突起”

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第1个小突起：结节。结节就是指体内直径小于3厘米的病灶，一般都称为结节灶。结节一般来讲都是良性的，极少概率会癌变。比如乳腺结节，女性朋友们可以留心乳腺里面是不是会感觉摸到硬块？质地坚韧、边界清楚、活动程度良好。乳腺结节好发于育龄期女性，而且不必过于担忧。

第2个小突起：囊肿。囊肿是一种良性疾病，它可以长在人体表面，也可能会长在内脏中。囊肿的形态就是一种良性包块，内容物是液态的。不过一般来说对健康没有太大影响，只要囊肿没有压迫到周围神经、组织或器官，就不需要特殊治疗。很大部分的乳腺囊肿病例并不需要做特殊处理，但是要注意定期观察，监测囊肿的情况，以防发生癌变。

第3个小突起：息肉。息肉实质上就是人体某个正常的结构上赘生出来的一块肉。大部分的息肉都属于良性的，但是仍然有一部分息肉会恶变、癌变，所以建议大家发现自己体内有息肉就应该尽快切除，并做好措施防止复发。比如肠道息肉，80%以上的肠癌都是因肠道息肉引起，肠道息肉有很多种类型，其癌变几率各不相同。建议大家定期体检、做肠镜，发现肠道息肉后及时切除，并保持良好的生活习惯、饮食习惯等，防止复发。

第4个小突起：增生。增生也分为病理性增生和生理性增生，病理性增生往往对人体有害，但并不是增生一定就会发展成为癌症。比如骨质增生，骨质增生是最常见的增生种类，在做X光检查的时候，经常会看见关节处的“骨刺”，这就是骨质增生。骨刺其实是人体代偿性的增生，所以如果没有给身体带来不适，就不需要做特殊的处理。

（文中窍门来自张艳秋听友）