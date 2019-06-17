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作为从国外传入的宗教，基督教在韩国占有举足轻重的地位。基督教在韩国主要是天主教与新教两个分支。2015年统计厅的人口普查显示，韩国总人口中，2155万人信仰宗教。其中，基督教最多，有967万人，天主教徒有389万人等，信仰基督教的人口达1356万人。





在基督教中，天主教最先传入韩半岛，历史最悠久，有235年的历史。相传，早在16世纪壬辰倭乱前后，朝鲜王朝使臣李晬光多次前往明朝，并接触到了天主教，他在自己的著作中介绍了天主教。1783年，贵族出身的李承薰前往北京，在北京的天主圣堂学习教理，1784年1月受洗，成为韩国首位天主教徒，他还将天主教图书与念珠等圣物带回朝鲜王朝，并在首尔建立了首座天主教会。当时，以儒教作为国教，因此在初期，天主教的传教活动受到朝廷的迫害，造成众人殉教。但天主教在这些殉道者的滋养下迅速成长，有103位殉道者被册封为“圣人”等，受到梵蒂冈的重视。





新教是19世纪末由美国长老会等教派派遣的传教士传入韩国的。不过，当时的社会氛围也不允许新教教徒随便展开传教活动，于是他们凭借西方医学、现代教育等国家复兴急需的自强武器为老百姓办校，成立医院。不仅如此，还为老百姓发声，致力于提高妇女的权利等，得到社会各界人士的拥护，使得新教在韩半岛迅猛发展。





据统计，韩国共有5万多座教会，其中40%约24000多座教会集中在首尔及周边地区。继京畿道与首尔之后，教会最多的地方是南部的全罗道。据分析，全罗道地区教会多主要是因为该地区交通不便，所以几乎每个村庄都有教会。天主教共有1750多座圣堂散布在全国各地。