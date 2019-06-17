日本参议院选举执政联盟获胜 或将继续对韩“报复战”

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日本国会第25届参议院选举结果22日清晨揭晓，安倍晋三领导的执政党自民党及其友党在参议院选举中获胜，但未能获得参议院三分之二以上议席。有分析认为，日本对韩国发起的经济“报复战”或将继续。





日本参议院任期6年，每3年改选其中一半的议席。根据修改后的选举法，日本参议院议席增至248个，因此本次改选议席为124个。其中，自民党获57个议席，公明党获14个议席，加上未改选的70个议席，由自民党和公明党组成的执政联盟在参议院共有141个议席，超过半数。而修宪势力此次选举后在参议院共有160个议席，未能超过三分之二（164席）。根据日本修宪程序，发起修宪动议需在国会参众两院分获三分之二以上议员支持，而此次参议院选举的最大焦点正是修宪势力能否达成修宪所需三分之二议席目标。





有分析认为，在此结果下，安倍将继续对韩实行经济报复。执政联盟虽未能获得修宪所需议席，但仍获远超半数的议席，这也意味着安倍将可继续执政，不出意外，安倍的任期到2021年9月结束。专家认为，安倍的政策基调不会改变。日本执政势力将此次参议院选举获胜解读为选民对其政策的支持，预计将继续推进相关政策。安倍面临的国内政治局面复杂，要防止在任期末成为“跛脚鸭”，必须加强内部团结。经济方面，美中贸易摩擦引发的动荡日益加剧，日本国民对今年10月提高消费税及年金的不安感也愈发严重，且日本在野党阵营分崩离析，无法发挥牵制作用。在此情况下，日本将韩国视为“外部敌人”，以此来保持紧张状态。日本国内专家认为，除北核问题外，没有其他变数可改变安倍政权的政策基调，即只要不出现由于北韩问题，需要韩美日三方合作的紧急情况，日本对韩报复就会继续下去。同时，青瓦台的强硬态度未出现缓和迹象，短期内韩日打破对峙僵局并非易事。