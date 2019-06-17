打造零能耗供暖工程—— 韩国“Dayou Plus”公司

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韩国企业的一些创新想法给全球经济带来了新的变化。“Nano Korea 2019”于7月3日至5日在首尔西北部的KINTEX会展中心举行。“Nano Korea”已成为世界三大纳米技术活动之一，展出纳米融合行业的最新技术和产品。今天，我们将带领大家走进韩国“Dayou Plus”公司，这是一家节能型碳纳米管加热器制造商，他们获得了今年“Nano Korea 2019”大奖。让我们与公司代表朴亨基（音译：박형기）先生一道聊一聊他们公司。





在今年的“Nano Korea”展会上，韩国“Dayou Plus”公司凭借其碳纳米管面板加热器获得了组委会主席奖。面板加热器用于许多产品。目前使用的大多数面板加热器温度很难升至80摄氏度以上。但是韩国“Dayou Plus”公司开发的碳纳米管加热器通过将纳米材料转化为油墨来弥补现有产品的缺点。这种纳米材料是指碳纳米管，它比钢的强度大100倍，并且与铜或金刚石一样导电。为了实现高效加热，该公司将这种材料与石墨混合，石墨是电子应用的关键材料。碳纳米管板加热器可以在所有工业中使用，例如家用电器、汽车和建筑，因为它们的温度高达300摄氏度。通过确保自己生产加热油墨的技术，韩国“Dayou Plus”公司开启了面板加热器的新篇章。





“Dayou Group”集团前身为“Dayou A-Tech”公司，成立于1960年。随着汽车零部件生产商的发展，该集团通过收购大宇电子将其业务扩展到电子产品。韩国“Dayou Plus”公司也为该集团的发展作出了贡献。该公司成立于1967年，将先进技术融入家用电子产品，这与第四次工业革命的需求一致。公司正在设计一项涉及新的可再生能源的商业计划，特别符合长远发展。事实上，该公司10年前就开始开发新的纳米材料。





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韩国“Dayou Plus”公司员工可以克服困难，通过一系列的反复试验找到新的方法。经过10年的艰苦努力，公司在韩国获得了8项专利，在美国、日本和欧洲等地获得了6项专利，成功研发出了自己的核心技术。今年春天，公司与GS工程建设研究中心合作，利用其碳纳米管面板加热器技术开发了一种组合产品，这款组合产品是指用于建筑施工的大型模板，这种应用于隔热模板的新技术缩短了水泥混凝土的凝固时间，从而缩短了整体施工周期，也有助于防止施工现场的工业事故，但这些成就还只是公司最基础的技术。





韩国“Dayou Plus”公司正在将其纳米碳板加热器技术应用于温室加热系统。公司正在尝试通过将太阳能发电与其加热器技术相结合来确保加热保温所需要的足够能量，而无需使用来自外部的电力。韩国“Dayou Plus”公司正在将这种解决方案作为一项新的业务项目。





如果韩国“Dayou Plus”公司成功开发并部署商用零能耗供暖系统，我们将迎来一个无需电力供暖的时代。公司正在通过实现碳纳米材料商业化来探索未来，这样的高科技必将在第四次工业革命时代应用于各个领域。