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本月初，日本决定对出口至韩国的半导体和显示器关键材料实施更严格的限制。东京方面警告将进一步采取限制措施。为了敦促日本撤销其出口限制，韩国政府将于7月23日和24日在日内瓦举行的世界贸易组织总理事会会议上提出这一问题。由于两个邻国之间关系目前还没有解冻的迹象，未来贸易争端可能进一步加剧。今天，我们邀请到了韩国全球经济研究所所长金大浩（音译：김대호）先生，与他共同聊一聊韩日之间激烈的贸易冲突。





韩国和日本都是世界贸易组织的成员国，世贸组织负责引导全球贸易秩序。韩日贸易问题将在世贸组织总理事会会议上进行讨论，这是该组织的最高决策机构，此外每两年还举行一次常规部长级会议。对于韩国来说，这是一个重要且有意义的行动，因为理事会成员将倾听双方的观点并确定哪一方是正确的。





韩国和日本的贸易官员将在世界贸易组织总理事会会议之前就各自的立场进行辩论，因为韩国曾要求世贸组织将该问题作为正式议题。本周总理事会会议出席会员将达到164名，意味着国际社会将认真讨论日本的贸易限制问题。会议期间，韩国政府将重点协助WTO成员更好地了解日本的单方面制裁措施，并争取获得他们的支持。另一方面，预计日本将重申这些限制是出于安全原因而实施的。





7月9日，当韩国在世界贸易组织货物贸易理事会会议上提出这个问题时，日本方面立即驳斥了韩国的论述，称韩国未能管理蚀刻气体和光刻胶等战略物品的交易，并且这些物质有可能被转移到北韩。日本声称北韩可以利用这些工业材料开发核武器或其他武器，这将对日本构成威胁，因此有必要收紧对韩国的出口限制。当然，重要的是，日本的出口限制问题已被列为世贸组织总理事会会议的官方议题。但不仅是韩国，日本也将在会上发表意见。所以，韩国应该做好充分的准备，并准备从根本上反驳日本的论点。





据报道，日本将派遣一名外务省总干事官员到日内瓦与韩国进行正面交锋。韩国还担心日本可能会将韩国从获得优惠贸易待遇的所谓“白名单”中删除。





将韩国排除在日本安全盟友“白名单”之外可能给那些从日本进口材料和零件的韩国制造商造成沉重打击。7月4日，日本加强了对韩国3种主要半导体材料的出口限制。但是，一旦日本将韩国从“白名单”中删除，那么“白名单”上的1100项商品将全部受到出口管制。这对韩国经济的影响将是巨大的。不仅韩国半导体生产商，汽车制造商和小企业也将受到这项措施的重创。人们担心贸易争端升级为全面的经济战争。





如果韩国被排除在“白名单”之外，所有日本战略物品制造商每次向韩国出口物品时，都必须获得政府的批准。虽然早期对3种材料的出口限制针对的是韩国半导体行业，但从“白名单”中删除韩国后，商品种类将涉及韩国各个行业。今年1月至5月，韩国出口了2.5万辆电动汽车。韩国进口日本材料制造电动机，这是电动汽车的关键零部件。一些汽车变速器以及用于自动驾驶汽车的相机镜头也来自日本。与半导体相比，这些材料相对更容易替换为其他替代品。尽管如此，日本扩大出口限制将导致整个韩国工业遭受重大挫折。其中最大的问题是，韩国并不是日本更严格出口限制的唯一受害者。





在对韩国实施经济报复的情况下，日本拒绝向韩国出售其产品。向韩国出口商品的日本企业也将不可避免地遭受打击。当地的韩国战略物资制造商股价出现下跌趋势。事实上，自1965年韩日两国关系正常化以来，韩国从未在与日本的贸易中实现顺差。也就是说，日本对韩国的贸易顺差已超过50年。但现在，日本认为有必要停止向韩国出口，这意味着日本将放弃贸易顺差。





自1965年以来，韩国对日本的累计贸易逆差达到了6040亿美元。换句话说，日本几十年来向韩国出口了大量商品。因此，出口限制将给日本出口商造成巨大损害。今年日本的出口增长已经为负。尽管出口量较弱，但日本对其主要贸易伙伴韩国实施了更严厉的出口监管。这项严厉措施不仅会给韩国经济造成损害，也会给日本企业造成影响。因此，韩国敦促日本进行对话，同时在世贸组织发动外交交涉。与此同时，许多分析人士呼吁韩国应该有效应对这一局面，以便将危机转化为机遇。





单纯批评韩国严重依赖日本的进口材料和零件是没有用的。相反，韩国需要从更长远的角度重组各行各业。韩国在零部件和材料行业方面的发展一直非常被动，不是因为缺乏技术或能力，而是因为一直信任日本企业，并且在许多行业也采用了日本标准。韩日关系未来可能会有所改善。但是，无论双边关系取得什么进展，韩国应该制定应急计划，以减少对日本材料的依赖，另一方面努力以外交方式解决问题。





韩国现在要做的是推出有效的对策来应对紧急情况。预计韩国和日本将在国际舞台上以外交方式对阵，韩国政府需要制定更加具有前瞻性的战略，成功克服危机。与此同时，韩国应该想方设法在最坏的情况下进行产业重组，实现技术独立。