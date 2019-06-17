



生日：1991年9月14日

身高：170cm

职业：歌手、演员

出生地：忠清北道清州

血型：A

出道：After School单曲《因为你》（2016）

中文译名：林珍娜、娜娜





NANA正式进入演艺圈之前曾参加过模特比赛，并担任当时当红歌手Eru的MV女主角。2009年，NANA正式编入After School第三期成员，随团发行单曲《因为你》正式出道。NANA与Raina、Lizzy组成小分队Orange Caramel活动期间，成为其歌手生涯的巅峰时期。

2013年12月，NANA获得2013百大最美面孔女星排行榜第二名，随后2年更是蝉联该榜冠军，轰动一时。

NANA首次挑战演技是在2014年，特别客串了电影《时尚王》。其后接拍了2部中国影视剧。在参演韩版《傲骨贤妻》后，其演技获得大众认可。随着After School终止活动，NANA也将事业重心全面转向影视剧表演。





主要作品：

·电视剧：

《相爱穿梭千年》（2015，中国）

《傲骨贤妻》（2016）

《KILL IT》（2019）

《Justice》（2019）

·电影：

《时尚王》（2014，影视出道作品）

《杜拉拉追婚记》（2015，中国）

《骗子》（2017）





主要奖项：

亚洲艺人大奖 电视剧单元 新人奖（2016）

第54届百想艺术大赏 电影类-最佳时尚奖（2018）

第23届春史电影节 人气奖（2018）