博尔顿相继访问日韩 能否解决韩日争端引关注

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美国白宫国家安全事务助理博尔顿相继访问日本和韩国的时期引人注目。目前，美国正在寻求与北韩进行无核化对话，同时加大对伊朗的施压力度，而同盟国韩国与日本掀起“贸易战”，此时此际博尔顿访问两国可谓任重道远，需要解决一连串的复杂问题。





美方已暗示在韩日问题上不会坐视不管。美国的基本立场是韩日问题应由两国自行解决，美国国务院负责东亚太事务的副助理国务卿马克·卡纳佩曾明确说明了这一点，他在18日举行的座谈会上表示，韩日应自行解决问题，但鉴于两国均是美国的重要同盟，美国也正在对两国问题进行干预。这与美国负责亚太事务的助理国务卿大卫·史迪威访问亚洲地区时所发表的言论一脉相连。史迪威17日表示，将尽一切努力协助两国解决问题。美国总统特朗普19日也曾表示，文在寅总统曾问他是否会干预韩日问题。特朗普说，如果双方愿意，美国会进行干预。对此，青瓦台发言人高旼廷表示，在6月30日举行的韩美首脑会谈中，文在寅总统曾对特朗普总统说，希望美国关注韩日间的矛盾。另据青瓦台方面表示，需进一步分析特朗普的上述表态，不知其所指是安保问题，还是贸易问题。韩方认为，美国的基本立场是韩日矛盾是两国间的问题，应由韩日自行解决，但如果动摇安保基础，美国或选择介入。





问题是安保问题和贸易问题已无法分开来谈，日本提出战略物资管理问题，而韩国强调韩美日合作，双方已将两国间的问题与安保问题挂钩。在安保问题方面，美国也需加强与韩日的合作，目前美国正在对伊朗施压，需借助同盟和友邦国家的力量。博尔顿访问韩日期间，出兵霍尔木兹海峡问题也是主要的协商事项之一。