金裕贞的小说《山茶花》

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今天我们家的公鸡也被啄了。

我吃过午饭去打柴的时候，

刚要往山那边走，

背后传来扑啦扑啦鸡舞动翅膀的声音。

我吓了一跳，猛然回头一看，

果然不出我所料，两个家伙又扭打成一团。

点顺家的公鸡块头大，就像獾猪一样结实，

正在那里肆意地啄块头小的我们家的公鸡。

她们家的鸡不是随意啄啄，

而是扑拉拉地叼啄鸡冠。





오늘도 또 우리 수탉이 막 쪼키었다.

내가 점심을 먹고 나무를 하러 갈 양으로 나올 때었다.

산으로 올라가려니까 등 뒤에서

푸드득, 푸드득 하고 닭의 횃소리가 야단이다.

깜짝 놀라며 고개를 돌려보니

아니나 다르랴 두 놈이 또 얼렸다.

대강이가 크고 똑 오소리같이 실팍하게 생긴 점순네 수탉이

덩저리 적은 우리 수탉을 함부로 해내는 것이다.

그것도 그냥 해내는 것이 아니라 푸드득, 하고

모가지를 쪼았다.









《山茶花》1936年发表于《朝光》杂志，小说突显美丽的地方方言和浓厚的乡土色彩，是作家金裕贞的代表作。









#采访：文学评论家全绍英

在作家金裕贞的人生和文学作品中有一个最重要的关键词，那就是爱，金裕贞是一位用人生和文学作品说出爱的故事的作家。其作品主要是写些上世纪30年代日帝强占韩国时期，在现实生活中遭遇困难和痛苦呻吟的一般老百姓的故事。一般来说，如果现实生活艰苦，就会去寻求逃避现实和度过困境的方法，可是金裕贞认为，在这种艰难的现实生活中，让人活下去的力量是爱。有了爱，人才有生命力，才不会倒下去。









点顺回头往她家那边看了一眼，

突然把揣在围裙里的手伸向我的眼前，

手里紧紧握着不知是什么时候烤的仍冒着热气的3个土豆。

“你家里没有这个吧？”

她大声说，赶快吃掉吧，让别人知道我给你这个，那就麻烦了。

“我不吃土豆，你吃吧！”

我头也没回，继续在那里干活，伸手把土豆推给了她。

她呼吸声变得越来越急促，

我这才回过头来。

我在这个村子里住了已经3年，

从未见过这个黑不溜秋的点顺的脸像现在这样变得跟胡萝卜一样的红。

她眼睛冒着怒火，对我怒目而视，

眼睛里还充满了泪水。





점순이는 즈 집께를 할금할금 돌아다보더니

행주치마의 속으로 꼈던 바른손을 뽑아서 나의 턱밑으로 불쭉 내미는 것이다.

언제 구웠는지 아직도 더운 김이 홱 끼치는 감자 세 개가 손에 뿌듯이 쥐였다.

“느 집엔 이거 없지“

생색있는 큰소리를 하고는 제가 준 것을 남이 알면 큰일 날 테니 얼른 먹어버리란다.

“난 감자 안 먹는다. 니나 먹어라”

나는 고개도 돌리려 하지 않고 일하던 손으로 그 감자를 도로 어깨 너머로 쑥 밀어버렸다.

그랬더니 쌔근쌔근하고 심상치 않게 숨소리가 점점 거칠어진다.

그때에야 비로소 돌아다보니,

우리가 이 동리에 온 것은 근 삼 년째 되어오지만

여태껏 가무잡잡한 점순이의 얼굴이 이렇게까지 홍당무처럼 새빨개진 법이 없었다.

게다 눈에 독을 올리고 한 참 나를 요렇게 쏘아보더니

나중에는 눈물까지 어리는 것이 아니냐.









作家金裕贞 (1908.1.11.江原道春川~1937.3.29.)

1935年在《朝鲜日报》“新春文艺”发表《山区流浪汉》

代表作：《春春》、《淘金大豆田》、《小人物》