中俄军机首次同时闯入韩国防空识别区

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中国和俄罗斯军机同时闯入韩国防空识别区似乎是有意对韩美进行武力示威，炫耀两军合作和联合作战能力。对此，美国表示强力支持韩国与日本应对中俄此举，并再次作出针对韩日同盟的防御承诺。





中国和俄罗斯军机23日上午同时闯入韩国防空识别区。防空识别区（ADIZ）指的是基于空防需要划定的空域，为军方及早发现和实施空军拦截行动提供条件。防空识别区并非领空，但在惯例上，在进入识别区之前须通报相关国家其飞行目的和路线，若未提前通知而任意闯入，可被视为敌对行为。在中国与俄罗斯战略轰炸机闯入韩国防空识别区之际，另1架俄罗斯A-50预警机侵入韩国独岛上空，在韩国战机开火示警后离去。





对此，韩国政府提出了严正抗议，俄罗斯方面对侵犯韩国空域深感遗憾，称将立即着手进行调查，采取必要的措施。俄方称，可能因为仪器运转不灵而误闯计划外的地区，俄罗斯政府尊重《国际法》以及韩国国内法，希望韩国相信俄罗斯绝非故意侵犯韩国空域。





但以中俄军机一再侵入韩国空域来看，显然是各持目的进行武力示威。外界认为，中俄趁韩美日合作出现问题之际而在印度太平洋地区与美国针锋相对，时期也选在美国白宫国家安全事务助理博尔顿继日本之后访问韩国之时，也就是说，中俄利用韩美日合作出现问题之际趁虚而入，在太平洋地区进行联合演练，进行武力示威，炫耀其军事力量。





韩国军方认为，今后中国和俄罗斯军机还将频繁侵入韩国防空识别区。今年以来，中国军机已25次侵入韩国防空识别区，俄罗斯13次，尤其是离於岛上空因韩中日三国防空识别区重叠，很可能演变成一触即发的敏感地。