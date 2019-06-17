《漫话国乐》 爱的谎言 / 劝酒歌 / 芦苇的独白





朝鲜王朝后期，盘索里理论家申在孝提出了盘索里艺人必须具备的四个条件：首先是外貌，第二是擅于表达歌词，第三是得音，最后一个条件是舞台表现。对于申在孝的见解，有人可能会心生质疑，觉得条件过多，歌手不是擅于唱歌就行了吗？但是申在孝的想法有所不同，他认为，人心各异，同样的事情，讨人喜欢的人做了好看，讨人厌的人做了就不好看。申在孝认为，尤其是在庄重的场合表演的艺人，外貌与打扮尤为重要。





当时有一位实力派艺人叫南鹤，以丑而著称，他长得有多丑呢？据文献记载，南鹤长得像“方相氏”，方相氏是古代驱疫辟邪的神，在朝鲜王朝时代，其形象被用于国王出行、宫廷活动以及葬礼驱鬼仪式的面具，驱鬼的面具当然看起来比鬼要更可怕。文献还描述南鹤的眼睛像疯狗的眼，鼻子像狮子的鼻，胡须令人联想到下巴有一小撮簇状的山羊胡，双手像鸡爪等等。南鹤长得如此怪异，所以每当他走在村庄，村里的孩子们看了都会被吓跑或吓哭。南鹤虽然外貌丑陋，但他有一个他人无法媲美的长处——歌喉柔美，可以男唱女声。

{音乐1：《爱的谎言》/ 韩孝珠 }





朝鲜王朝后期的著名文人李钰有一次听了南鹤动人的歌声后深受感动，便在自己的文集里记录下了当时的感受。他说：

“微风徐徐、阳光和煦的日子，

一只小黄莺在杏树的花枝上叽叽喳喳地鸣叫。

又好似深夜醒来，

听到微风轻轻敲打屋檐下的玻璃风铃。

如果在墙外听到，

足以颤动人心，

犹如碰到一代佳人，

一睹佳人的迷人风采。”





南鹤虽然歌声迷人，还可以男唱女声，但在当时男尊女卑的社会气氛中，男艺人模仿女人的声音献艺是一件丢脸的事情，这似乎比丑陋的长相更加令人不堪。但南鹤并不以为然，也不因此而灰心，他认为这是自己的个性与特点。

{音乐2：《劝酒歌-来一杯》 / 摩登歌曲}





还有一次，南鹤与朋友合谋去逗妓女。南鹤男扮女装坐在漆黑的房间里，朋友叫妓女进入那间房。当妓女走进房间，南鹤就开始以女人的声音唱起歌来，不知情的妓女很快被黑暗中传来的歌声所迷住，一步步走近歌声处，二人近在咫尺，妓女像姐妹般亲近地把手绢递给了南鹤。古时候的妓女在音乐方面堪称专家，妓女为南鹤的歌声如痴如醉，可见南鹤的实力非常出众。在南鹤接连唱了20首歌后，妓女的警惕心也完全放松了下来，这时外面的朋友走进房间点了蜡烛，这下妓女才看到南鹤的脸，有的尖叫，有的哭泣，有的失魂落魄直发抖。这段妓女们和南鹤的故事，有的人听了会笑得直不起腰来，有的则连连称奇，不知大家听了作何感想呢？

{音乐3：《芦苇的独白》/ 金娜利}