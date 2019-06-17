华为是否秘密帮助北韩构建并维护无线通讯网络

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最近有外媒报道称，中国最大的信息通信技术企业华为秘密帮助北韩构建并维护无线通讯网络。该报道将给今后举行的美北无核化工作协商带来何种影响，引人关注。





相关消息来自美国《华盛顿邮报》的报道。这不是猜测性的报道，而是《华盛顿邮报》援引前华为员工提供的内部资料报道的。其内容为：华为从2008年开始，至少有8年时间参与北韩商用无线通讯网络构建事业。华为难以直接参与该事业，因此北韩和埃及奥斯康电信公司合作成立一家无线通信公司，并在名义上由中国熊猫国际信息技术公司提供技术支持，但是熊猫国际信息技术公司所提供的大部分是华为的技术，这意味着华为在秘密帮助北韩构建并维护无线通讯网络。也就是说，华为为隐瞒直接向北韩提供相关技术支持的事实而采取了通过第三方间接提供技术支持的方式。





具体来说，华为至少有8年时间与中国国有企业熊猫国际信息技术公司合作，在北韩构建无线通讯网络等，开展了一些项目。北韩和埃及奥斯康电信公司合作成立高丽电信公司后，华为提供基站、天线等设备，帮助北韩启动了第三代商用无线通讯网络。在《华盛顿邮报》公开的华为内部文件中，还包括如何为北韩构建北韩无线通信网络的事业规划。从这些文件来看，华为像似秘密参与北韩无线通信网络构建及维护事业。据悉，北韩从2000年后初期开始试图构建互联网、通信网和基站天线，但因面临技术极限等诸多问题而未能取得进展。但是从2008年开始取得突破性进展，根据最近的报道，北韩的网络覆盖达90%以上。由此看来，华为参与北韩无线通讯网络构建及维护事业的可能性很大。





据韩国统一研究院最近发布的一份报告，2004年龙川火车站爆炸事件后中断的北韩移动通信事业从2008年开始由高丽通信公司负责重启，并在较短时间内取得了耀眼的成果。2011年，也就是移动通信事业重启3年后，高丽通信公司在首都平壤和14个主要城市、86个中小城市设置400多处基站，其网络覆盖率高达92%。2018年，时任韩国统一部长官赵明均在国会回答议员提问时说，北韩约有600万手机用户。如果《华盛顿邮报》的报道属实，那么北韩很有可能在中国企业的帮助下快速发展其通信产业。

在对北韩制裁局面下，北韩对中国的依赖度不断提高。美国虽然强调不可向北韩提供援助，但是中国政府认为民生援助与联合国对北韩制裁不相抵触，并向北韩网开一面，不加以严格限制。再说，北韩政权瓦解，北韩社会陷入混乱，对中国毫无利益可言。因此，中国通过多种方式维护北韩体制安全，帮助北韩构建并维护无线通信网络也是其中之一。但是将重点放在向北韩提供民生援助等经济问题上。据大韩贸易投资振兴公社发布的资料，2018年在北韩的对外贸易中，中国的占比高达95.8%。由此可见，北韩的对外贸易严重依赖中国。中国表示遵守联合国安理会对北韩制裁决议，但是今年4月连接北韩满浦和中国集安的大桥完工启用，并计划在集安公路口岸附近建设自由贸易区。考虑到中国和北韩间紧密的经济关系，华为或许有可能违反联合国安理会对北韩制裁决议。





而美国《华盛顿邮报》在美中贸易协商局面和即将重启美北无核化工作协商的情况下报道华为秘密帮助北韩构建并维护无线通信网络，将会给协商带来相当的影响。如果《华盛顿邮报》的报道属实，美国政府的立场会很尴尬。因为在大阪二十国集团峰会期间，美国总统特朗普和中国国家主席习近平举行双边首脑会谈，且特朗普总统表示有意缓和对华为的制裁。之后，35家美国企业向商务部提出50多份解禁华为的申请。对此，美国商务部长罗斯表示会在适当的时机处理这一问题。在此情况下，如果华为确实违反联合国对北韩制裁决议，美国政府有可能进一步扩大对华为的禁令，甚至给予刑事处罚。如此一来，将会给美中贸易协商和美北无核化工作协商造成极大的负面影响。当地时间6月23日，美国司法部指控丹东鸿祥实业发展代表等4名中国公民违反联合国安理会对北韩制裁决议，以对北韩和中国施加压力。尽管如此，美国总统特朗普为重启美北无核化工作协商，向北韩释放了正面信息。从特朗普总统的立场来看，目前在外交方面遭遇诸多困难。委内瑞拉事态、伊朗核问题等尚未找到解决头绪，但是在北韩核问题上取得了一些成果。因此，特朗普总统为营造重启美北无核化协商的氛围，对华为事件持慎重态度。总之，特朗普总统仍将为创造助推北韩无核化进程的新动力而努力。





在美北无核化工作协商尚未重启的情况下，如果美国将华为秘密帮助北韩构建并维护无线通信网络问题牵扯其中，美北无核化工作协商将更难得到重启。另外，北韩官方媒体朝中社7月23日报道，金正恩委员长视察了新建造的潜水艇。在韩美两国即将于8月举行联合军演之际，北韩以媒体报道金正恩视察新建潜艇的消息加以应对，并以此炫耀北韩的军事力量。因此，美国和北韩围绕重启无核化工作协商的博弈有可能持续一段时间。