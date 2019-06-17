北韩的休假制度与度假文化

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7月下旬开始，韩国正式进入游山玩水的夏季休假期，著名的海水浴场和山谷溪流人潮熙攘，热闹非凡。那么，北韩有没有休假制度呢？





北韩《劳动法》规定，所有劳动者和办事员一年可申请14天长期休假，且按职业类别，可申请7天至21天的补充休假。在韩国，劳动者想休假就向职场提出申请，北韩也相差不多。北韩劳动者以两种方式提出休假申请。首先，北韩劳动者要向政治组织提交报告。金日成-金正日社会主义青年同盟成员要向该组织提交报告，办事员要向职业总联盟提交报告，农民要向农业劳动者同盟提交报告。如果是劳动党党员，就要向党组织提出申请。各工作单位不是都有负责人吗？因此，北韩劳动者还要向其单位负责人提出休假申请。





北韩《劳动法》第65条规定，劳动者和办事员一年可申请14天长期休假和7天至21天的补充休假。但是大多数北韩居民将休假用于家属红白事或经济活动、腌泡菜及准备过冬的柴火。农民们大多在农闲期，即11月和12月向协同农场提出休假申请，工厂劳动者也尽可能在这个时候申请休假。因为在这段时期最适合到地方或农村去采购粮食。如此这般，像韩国这样为游山、玩水、滑雪、旅游而申请休假的北韩居民并不很多。但是北韩有“静养”、“休养”等褒奖性质的休假。北韩当局主张，政府设置休养所等，充分保障居民的休息权。北韩有100多个休养所，但并非所有劳动者都能享受这一设施。“静养”、“休养”等为褒奖性质的休假，在工作上取得成果且获得褒奖的劳动者才能去休养所度假。如果一个职场有100名左右的劳动者，每季度仅有两三人可以分配到去休养所度假的“休养券”。北韩的休养所大都位于风光秀丽的地方。因此获得“休养券”的劳动者大都和家属一起去休养所度假。妙香山家属休养所为北韩劳动者携带家眷前往度假的首选之地，大同江休养所和位于江原道的释王寺休养所等也是度假休养的好去处。但是在北韩的休养所里必须集体生活，休闲、娱乐、运动、学习等一切活动都有组织地进行。





以农民、劳动者、军人为主要对象，让身体健康的人进行“休养”、让患有疾病的人进行“静养”的休养所大部分位于风光秀丽的山麓、海滨、湖畔或温泉区，且拥有集疗养、静养、休养于一体的设施。但是国家运营的“静养”、“休养”设施因容纳人数有限，很多北韩居民无法享受这一优惠。此外，前往其他地区时必须申办旅行证的居民管制系统和恶劣的交通状况也是北韩居民难以到远处度假避暑的原因之一。但是北韩居民也有其消暑纳凉的方法。作为同亲友们一道避暑纳凉的方法，北韩居民准备手抄网到小溪里捕鱼，然后把捕捉到的泥鳅、鲫鱼等各种淡水鱼放入大铁锅里煮“鱼粥”吃，这在北韩是一种补品。在小溪里捕鱼消暑，吃鱼粥以热治热是北韩居民在炎热的夏天避暑纳凉、滋补营养的好方法。





一般来说，北韩居民在夏天至少会抽出一天时间到临近的溪畔或海滨去玩。特别是在7月27日“战胜节”、8月15日“光复节”、8月28日“青年节”等北韩的法定公休日，很多北韩居民到河畔或海滨去游泳玩水，有些平壤市民还到大型水上乐园去玩水。平壤文殊水上游乐场作为金正恩执政后于2013年开张的大型水上游乐设施，玩水两小时收费2美元。以北韩的市场汇率计算，目前1美元大约兑换8000北韩圆，而北韩劳动者一个月工资为3000北韩圆。由此推算，在文殊水上乐园玩两小时水，北韩劳动者要积攒5到6个月的工资。对北韩特权阶层和富有阶层来说，2美元不算什么，但是对一般劳动者来说是一笔大钱，因此工厂企业所有时会向劳动者发放水上乐园代金券。这时，一家人都能前往水上乐园游泳玩水。此外，平壤还有万景台游乐场、绫罗岛游乐场等水上游乐设施，除平壤市民外，北韩各地区居民和外国人也会利用这些游乐设施。平壤有文殊水上游乐场、万景台水上游乐场、绫罗人民水上游乐园等多个大型水上乐园。其中，位于大同江区域的文殊水上游乐场是拥有室内外游泳池、人造海浪游泳池、20多条水上滑道设施以及健身中心、高级餐厅等的北韩最大的水上乐园。文殊水上游乐场必须用美元或欧元等外币支付费用，因此，与持快速通行券的外国游客和北韩上流阶层不同，持代金券等的一般北韩居民必须排队等候较长时间才能进入游乐场内。平壤还有利用海水的游泳场。2013年开始运营的“运河海水游泳场”作为从西海引入海水在平壤享受的海水浴空间，被称为位于平壤市内的海水浴场。北韩的水上游乐场虽然集中于首都平壤，但这意味着北韩也在引入避暑游乐文化。





上世纪90年代中期北韩经济遭遇困难后，国家配给制度逐渐瓦解崩溃，80%的北韩居民不得不自谋生计。在此过程中，通过自力更生不愁温饱且有能力享受人生的阶层积极加入文化娱乐消费行列。此外，外国电影和韩国电视剧进入北韩后，北韩居民向往这些电影和电视剧里的生活，这让他们的文化意识发生了变化。特别值得一提的是，金正恩执政后，在平壤建造了很多游乐设施，如美林骑马俱乐部、马息岭滑雪场、文殊水上游乐场以及人民游乐园、动物园等能让居民们享受文化生活的游乐设施，这也让北韩居民的文化意识发生了变化。





如此这般，北韩也掀起了享受文化生活的风潮。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，在旅游基础设施建设方面投入巨资，但是生活在平壤以外地区的北韩居民难以享受这种先进文化。在此，我们希望北韩能在更多地区建造大型游乐设施，让全体民众都能在近处享受先进的文化娱乐生活。