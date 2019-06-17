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北韩25日再次发射导弹。北韩最近的举措令人捉摸不透，23日金正恩视察了新建造的潜水艇，北韩还突然拒绝接受韩国援助的大米，北韩外务相李勇浩宣布不出席东盟地区论坛外长会，李勇浩与美国国务卿蓬佩奥的会晤也就无法实现。加之北韩又向东海海上发射了2枚导弹，显示出北韩加大了武力示威力度。





北韩进行武力示威被认为目的是针对韩美联合军演。此前，美北首脑在6.30板门店会晤中商定在2到3周内重启工作协商，但时间已过，至今仍无消息。有分析认为，北韩借口韩美举行军演，再次施展“悬崖战术”，加大挑衅力度，试图争取有利局面。





此前，北韩5月9日试射短程导弹，在美北对话陷入僵局的情况下，恣意进行挑衅。南北韩和美国首脑在板门店会面后，美北双方开始讨论工作协商的时间和场所，但北韩突然将方向从对话转向武力示威，自韩美宣布8月举行军演后，北韩态度趋于强硬。北韩通过外务省发言人谈话对韩美进行强烈谴责，称韩美军演打破了首脑间的承诺，对工作协商起到了负面影响。随后，金正恩视察潜水艇，北韩拒绝接受韩国援助的大米，北韩外务相李勇浩又宣布不出席东盟地区论坛，南北韩关系和美北关系急转直下。





有分析认为，目前北韩需要的是时间，北韩尚未完全确定对话战略，除未确定如何应对美国要求的完全无核化外，北韩似乎也没能确定要求美国采取何种相应措施，这可能是北韩避免与美国进行对话和进行武力示威的原因。专家认为，虽然美北不会全面对决，但重启对话恐需一定时日。