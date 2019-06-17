去中国寻根的华侨学生们

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：于礼厚(汉城华侨中学训导主任)





韩国自古就是一个单一民族的国家，但是却生活着大量的华人。这些华人在韩国创造了具有韩国特色的华人文化，同时一代一代通过各种手段不懈地努力，延续和传承着华人的血脉。本期节目有请首尔汉城华侨学校训导主任于礼厚老师，为我们介绍一下华侨学校带着学生去中国寻根的事情。









南：请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

于：我叫于礼厚，是在韩国土生土长的华侨第四代，我的曾祖父在19世纪末期从中国的山东来到了韩国，就在仁川港居住下来。我从小就是在仁川的华侨学校读书长大的。韩国最著名的清朝料理店“共和春”就是我的曾祖父在仁川开的韩国第一家炸酱面店。

南：请大致介绍一下韩国华侨学校的分布情况，好吗？

于：韩国华侨学校曾几何时十分兴旺，各地加起来有几十所学校。但是因为少子化等多方面的原因，华侨人数越来越少，他们的子女也越来越少，学校不断缩减，现在在首尔有我们汉城中学和小学，在仁川、釜山、大邱也有华侨学校。拿我们学校来说，我们学校学生人数最多的时候曾经有2000多人，现在只有500多人了。

南：请大致介绍一下韩国华侨学校的教育方式吧？华侨学校是更接近于新中国呢？还是更接近于台湾？还是有自己的一套教育模式呢？

于：因为在韩中建交之前，我们主要是接受台湾政府的资助，我们的教材都是使用台湾学校的教材，韩中建交之后，我们接受了很多大陆的教学内容，现在我们是一种大陆和台湾融合式的教育。当然，对于韩国语和韩国历史、社会等方面的内容，我们也作为义务教育的重要方面，让学生们成为有多方面知识的精英。

南：请介绍一下华侨学校去中国山东寻根活动的背景好吗？

于：现在学校里的华侨也已经是第四代、第五代，他们从小在韩国土生土长，不了解中国；很多学生的父母都是多元文化家庭，就是父亲或者母亲一方是华人，另一方是韩国人，这种情况就更难以向学生传授中文和中华文化。因此学生和家长都很希望有机会让学生去中国学习，正好有个机会让我参加了韩国华侨机构举办的“去中国寻根”的活动，所以我们就策划了这个活动。









南：通过寻根活动学生们有怎样的变化呢?

于：学生们去中国之前，有的人以为中国还比较落后，结果去了之后看到的并不是这样，因此都觉得很兴奋。一共两个星期的日程，我们一个星期用来学习中文，一个星期用来搞活动，比如让学生跟当地学生举行交流活动，让他们交朋友，我们还会去当地的名胜古迹参观考察，让学生们了解自己的祖先曾经生活的地方。以前华侨学校的学生们毕业之后除了在韩国上大学以外，主要是去台湾升学，现在很多学生都要求毕业之后去中国大陆上学，变化很大。

南：为了展开这个活动，学生们事先要做哪些准备呢？

于：我们会让学生事先在网上搜索我们要去的地方的知识，让他们有事先的了解，然后到了当地之后再向当地的老师或者导游提出各种问题，主动地去学习有关中国的知识。

南：在寻根的过程中有哪些难忘的事情呢？

于：记得几年前我们曾经在北京参加过一次全球性的华人青少年夏令营，当时习近平主席还亲临人民大会堂做演讲，那一次真的让我们都很难忘。

南：除了这个活动以外，你们还举办哪些活动帮助孩子们实现血脉传承呢？

于：我们平时也会举办各种活动，让孩子们了解中国的文化。不久之前，我们曾经邀请中华美食著名品牌李锦记，在我们学校举办“烹饪教室”，教孩子们做中国菜，让孩子们接触最地道的中华美食。