韩日在世贸会议中讨论日本限制出口问题

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韩国政府24日在世贸组织（WTO）总理事会会议上向各成员国强调，日本对韩国采取的出口限制措施违反世贸组织规定，并提议以公开方式进行对话。此前，日本单方面公布了将韩国排除在“白名单”外的法令修订案。鉴于征求意见的时限在24日到期，实际出口限制措施能否得以实行备受关注。

韩国代表团当天在会议上表示，日本政府采取的限制措施违反世贸组织规范，并强调该措施与国家安全并无关联，并把焦点放在向日本施压要求进行对话之上。韩方代表、韩国产业通商资源部新通商秩序战略室长金胜镐指出，过去由于政治性贸易报复而诞生多方交易体系，并认为日本采取的措施将伤及无辜消费者。但金胜镐并未提出有关日本违反世贸组织规定的相关法理证据。分析认为，此举是尽量避免若双方走到诉讼程序，日本会以韩方出示的证据为基础制定应对方案。金胜镐表示，韩国政府始终保持着通过对话解决问题的立场，下午的会议中，韩方向日本常驻日内瓦大使伊原纯一提出对话要求，但日方并未做出具体回答。日本方面则反复强调，出口限制是为了国家安全而采取的措施，该话题不适合在世贸组织进行讨论。日本常驻日内瓦大使伊原纯一表示，自由贸易不允许在没有任何管制的情况下对可用于军事目的的敏感商品或技术进行交易。在当天韩日代表针对出口限制措施展开“唇枪舌剑”之时，包括美国在内的其他成员国代表并未表达立场。另外，随着日本政府有关法令修订案的公告时间截至24日，因此征求意见的工作也宣告结束。





韩国总统府青瓦台副发言人韩正宇当天在记者会上称，政府的官方意见书已发送至日本。政府在意见书中指出，日本所提出的战略物资管理不善和未举行双边协商的主张并不合理。意见书还包括日本相关措施违反世贸组织精神和协议等内容。





在日本内部，绝大部分人士赞成将韩国排除在“白名单”之外。随着公告期限到期，待经过内阁会议表决后，相关法令修订程序将告一段落。若日本实施该修订案，预计从8月中旬起将正式对韩国实行出口限制，被限制的品种多达1100余个。

另外，美国总统特朗普表达了将在两国均愿意的前提下“干预”韩日纠纷的立场。与此同时，美国白宫安全事务助理博尔顿先后造访日韩，引起各方关注。博尔顿24日先后会晤自由韩国党国会代表罗卿媛、国防部长官郑景斗、国家安保室长郑义溶、外交部长官康京和，强调韩美同盟与韩美日三国合作的重要性。因此，在中俄军机进入韩国防空识别区、韩日矛盾和北韩核问题等复杂的国际局势下，美国政府将采取哪些行动也成为关注焦点。