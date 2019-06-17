中俄军机闯入韩国防空识别区

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23日，中国与俄罗斯战略轰炸机同时闯入韩国防空识别区（KADIZ），另有一架俄罗斯军机更闯入独岛领空。韩国空军战斗机当天向侵犯半岛东部海域领空的俄军A-50预警机前方1公里处发射机枪弹等示警。

据韩国联合参谋本部消息，当天上午，中国军方2架H-6轰炸机、俄罗斯军方2架图-95轰炸机和1架A-50预警机闯入韩国防空识别区。A-50预警机还两度在独岛上空侵犯韩国领空，长达7分钟之久。随后，韩国军方紧急出动18架F-15K和KF-16战斗机，发射20枚热诱饵弹和360发机枪弹示警。俄军A-50预警机在第二次侵犯韩国领空后接连受到警告射击后才离开韩国领空。韩国空军战斗机对中国轰炸机进行了20余次示警广播，对俄军机进行10余次示警广播，但两国军机均未应答。





当天上午6时44分许，2架中国轰炸机率先从韩国南部离於岛西北方向飞入韩国防空识别区，随后朝东海方向飞行，进出韩国防空识别区。8时33分许，这2架中国轰炸机在韩国东海北方界线（NLL）以北海面上空与2架俄罗斯轰炸机会合后掉头向南，再次进入韩国防空识别区。直至完全飞离，中俄两国进出韩国防空识别区长达7个小时左右。不仅如此，日本自卫队战斗机也起飞待命，一度出现韩中日俄四国30架军机同时起飞的危险状况。

对此，韩国青瓦台国家安保室长郑义溶已向俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫提出抗议。郑义溶表示，韩方认为此次事态十分严重，若再出现类似行为，韩方将采取更强硬的应对措施。韩国外交部次官补（副部长助理）尹淳九还召见中国驻韩国大使邱国洪，对中国军机飞入韩国防空识别区表示抗议。对此，俄罗斯国防部表示，这是俄军首次在亚太地区与中国空军一同开展空中远程联合巡逻飞行，并强调两国空军在执行任务的过程中，严格遵守《国际法》相关规定。中国方面则主张防空识别区并非领空，享有“飞行自由”。对于这起事态，美国政府发表立场，支持韩国与日本采取应对措施。





分析认为，中俄两国进行联合巡逻飞行目的在于应对美国的印太战略，趁韩美日合作因韩日关系恶化受动摇之虚进行示威。今年以来，中国空军飞机已25次进入韩国防空识别区，俄罗斯空军也有13次之多。在韩日矛盾、北韩核问题、北韩与中俄关系密切以及美中贸易摩擦等复杂的国际形势下，预计未来东北亚局势将更加紧张。