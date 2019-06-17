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北韩26日宣称其于前一日发射导弹是针对韩美联合军演的武力示威，也是对韩国的警告。北韩25日清晨在江原道元山虎岛半岛一带发射两枚新型短程弹道导弹。





青瓦台将北韩此次发射的发射体定性为新型短程弹道导弹。青瓦台25日在国家安保室长郑义溶的主持下举行国家安全保障会议（NSC）常任委员会会议，对北韩此次发射的发射体种类和规格等问题进行分析讨论。青瓦台在会议中最终得出了上述结论。据分析，北韩此次发射的两枚导弹飞行距离均为600余公里，飞行高度均为50多公里。据悉，北韩这次利用移动式导弹发射车(TEL)，以低角度和低高度进行发射，第二枚导弹则以规避拦截的方式飞行。专家们分析认为，北韩这次发射的导弹可能是北韩今年5月发射的北韩版“伊斯坎德尔”导弹KN23的完成版，“伊斯坎德尔”导弹从最大高度突然降落后水平飞行，然后在目标上空垂直降落，因飞行方式复杂，所以很难进行拦截。





北韩使用“威力示威射击”这一说法，明确表态此次导弹发射是武力示威，此举十分罕见。北韩朝中社26日报道称，此次武力示威旨在向引进尖端攻击武器、强行举行军事演习的南韩军方好战势力发出严厉警告，金正恩委员长亲临现场指导。北韩以此明确表态此次导弹发射为针对预定于下月初进行的韩美“19-2同盟”联合军演以及韩国引进隐形战斗机的示威。但朝中社并未提及美国，仅迂回表达此次示威足以让部分势力感到不安和忧虑。





与今年5月不同，青瓦台这次迅速将北韩发射的发射体定性为“弹道导弹”。据分析，青瓦台此举意在警告北韩尽早返回对话桌。根据安理会对北韩制裁决议，如果北韩发射弹道导弹，北韩将遭受新一轮制裁。但鉴于北韩使用“武力示威”和“警告”等强硬说法，有观点认为，文在寅总统发挥“促进者角色”的构想可能再次受挫。文在寅上月以书面形式接受世界主要媒体采访时提出“分阶段实现无核化并放宽制裁，从而实现完全无核化”的构想。





在北韩发射导弹后，美国虽然对其再次挑衅发出警告，但依然希望促进美北工作协商取得进展，未来，美北对话局面走势仍存诸多变数。